La recente revisione del rating degli Stati Uniti da parte di Moody’s, che si unisce a S&P e Fitch nel privare gli USA della tripla A, sta esercitando una pressione sui titoli di Stato americani. Questo evento si colloca in un mese di aprile caratterizzato da forti turbolenze, che avevano già portato a un allentamento delle politiche fiscali del presidente Donald Trump.

I rendimenti dei titoli a trent’anni hanno superato il 5% per la prima volta dal mese di aprile, raggiungendo il 5,01%. Nel frattempo, i titoli decennali sono saliti oltre il 4,5%, fermandosi al 4,52%. Queste variazioni sono conseguenti alla decisione di Moody’s, che ha messo in evidenza un debito e un deficit in crescita, fattori che aumentano il costo degli interessi per il governo americano. Questo scenario rappresenta una minaccia per la posizione degli Stati Uniti come principale meta per gli investimenti globali.