Sulla scena dell’eccellenza gastronomica italiana, dove storia e futuro si intrecciano in un racconto dal profumo antico, emerge un’iniziativa che è ben più di un semplice riconoscimento economico. Non si tratta solo di una borsa di studio, sebbene l’importo sia, sì, significativo. Il suo valore più profondo risiede nello scopo che anima questo gesto: alimentare la coscienza collettiva sull’importanza cardinale dell’enogastronomia italiana e, parallelamente, porre un faro sulle scuole alberghiere, veri e propri crogioli dove si forgiano le nuove leve di un settore vitale. È un tributo alla valorizzazione dei ragazzi, degli studenti che mostrano la stoffa dei migliori.

L’Origine di un’Idea Illuminata

Questa visione prende forma dalla mente di Pier Antonio Ambrosi, figura legata per anni a doppio filo alla gestione del ristorante di famiglia, adagiato sulle rive incantevoli del lago di Garda, in provincia di Brescia. Si parla della celebre Vecchia Lugana, a Lugana di Sirmione, un nome che risuona nella memoria degli amanti del buon cibo e della convivialità.

Il premio stesso si articola in un duplice riconoscimento: un totale di 5.000 euro da spartire equamente. 2.500 euro vanno a sostegno diretto dello studente prescelto, un incoraggiamento concreto al suo percorso. Altrettanti 2.500 euro sono destinati al grande ristorante che accoglierà il giovane, impegnandosi a farlo lavorare, ad “addestrarlo” nelle sue cucine, in un passaggio di saperi prezioso e indispensabile.

Un Nome, Un’Eredità: Alma Ambrosi

La borsa di studio porta il nome di Alma Ambrosi, colei che fu il cuore pulsante della storica Vecchia Lugana. Fu lei a traghettare l’attività di famiglia, ereditata e portata avanti poi dal figlio Pierantonio, rendendola quel faro di eccellenza riconosciuto da tutti. La storia della Vecchia Lugana affonda le radici nel tempo: gestita dalla famiglia Ambrosi a partire dal 1911, vantò fin dal suo anno di fondazione, il 1982, l’appartenenza all’associazione Le Soste, nata dall’incontro dei patron di 18 ristoranti sotto l’egida del maestro Gualtiero Marchesi a Milano. Un luogo intriso di memorie, frequentato da figure come Edoardo Raspelli con la moglie Clara e l’amico Toni Cuman. Sebbene l’attività sia terminata nel 2004, la Vecchia Lugana rimane uno dei più antichi ristoranti italiani, la cui esistenza è certificata da mappe vaticane fin dal 1600 e immortalata nel 1800 dal poeta tedesco Heine nel suo “Diario di un viaggio in Italia”, che ne ricorda la zuppa di cipolle.

Oggi, il nome di Alma Ambrosi non è un semplice ricordo, ma un simbolo di nuova energia. Una forza vitale che rinnova quel grande amore per la cucina, così potente da essere stato trasmesso a Pierantonio e giungere fino ad Allegra, figlia di quest’ultimo. È proprio da lei che scaturisce il desiderio intimo di dedicare questo premio alla nonna scomparsa, affinché la sua memoria continui a vivere, più vivida che mai, nei percorsi di formazione che questa iniziativa promuove.

La Quarta Edizione a Verona

La borsa di studio in memoria di Alma Ambrosi giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Il prestigioso momento della consegna avverrà a pranzo, mercoledì 28 maggio [2025], a Verona. La cornice non potrebbe essere più adeguata: il nuovo ristorante del celebre chef Giancarlo Perbellini, che ha recentemente rilevato lo storico, celeberrimo Dodici Apostoli. Il riconoscimento andrà a uno studente dell’istituto alberghiero Stimmatini, anch’esso di Verona.

Giancarlo Perbellini, chef veronese di fama internazionale, costellato di riconoscimenti dalle guide più autorevoli, ha raggiunto quest’anno il traguardo ambito delle 3 Stelle Michelin. Il ristorante Dodici Apostoli vanta una storia illustre, reso celebre in passato da un altro grande chef veronese, Giorgio Gioco, e luogo dove lo stesso Giancarlo Perbellini ha mosso i primi passi nel mondo della ristorazione. Il legame tra la Vecchia Lugana e il 12 Apostoli non è solo ideale, ma affonda le radici nel 1900, quando l’autostrada Milano-Venezia si fermava a Brescia. Sul tragitto rimanente verso Venezia, la Vecchia Lugana, il 12 Apostoli e Amelia di Mestre rappresentavano tappe gastronomiche quasi obbligate, vere soste culinarie di riferimento.

L’Istituto Stimmatini e la Formazione

L’istituto Stimmatini nasce nel 1957, con una vocazione originaria dedicata all’educazione e formazione dei giovani. È solo negli anni ’90 che amplia la sua offerta, diventando anche istituto alberghiero. Oggi è guidato dal preside, il dottor Samuele Moretti, coadiuvato da un corpo docente preparato e professionale, impegnato a trasmettere passione e competenza. La borsa di studio Alma Ambrosi, attraverso il suo esempio, vuole sottolineare l’importanza cruciale della formazione professionale per i giovani, disvelare la bellezza di una professione che è pilastro dell’economia italiana, e sensibilizzarli su quanto sia fondamentale, nella fase formativa, dedicarsi a stage ed esperienze in strutture professionali di alto livello.

Le Edizioni Passate: Un Percorso di Successo

Il percorso del Premio Alma Ambrosi è già ricco di storie. La prima edizione, nel 2022, vide la collaborazione con il ristorante Pescatore Santini di Canneto sull’Oglio (Mantova), gestito dalla famiglia Santini, e l’istituto alberghiero Andrea Mantegna di Brescia. Lo studente premiato fu Alessio Oneda, che oggi collabora stabilmente nel ristorante. La seconda edizione, nel 2023, legò il premio a Da Vittorio (di Brusaporto, Bergamo), della famiglia Cerea, e all’Academy Cerea di Bergamo. Studente premiato fu Giorgio Della Vite. La terza edizione, nel 2024, coinvolse Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi (Napoli), della famiglia Iaccarino, e l’istituto alberghiero San Paolo di Sorrento. Il riconoscimento andò a Davide Fiorentino.

Quest’anno, ai Dodici Apostoli Perbellini, una novità aggiunge un tocco di curiosità: prima della cerimonia del 28 maggio, saranno ben due i ragazzi che Giancarlo Perbellini metterà alla prova per alcuni giorni ai fornelli del suo ristorante, per poi scegliere colui che meriterà non solo il premio, ma soprattutto l’opportunità di un lungo stage. Un banco di prova reale, un assaggio del futuro. E l’orizzonte si allarga già: l’anno prossimo, a raccogliere il testimone di questa preziosa iniziativa sarà la volta di Davide Oldani. Un impegno che si rinnova, nutrendo il talento e onorando una memoria che profuma di casa, di storia e di grande cucina italiana.