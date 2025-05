L’Italia, scrigno di storia e cultura, guarda al futuro attraverso lenti digitali, cercando nel metaverso e nelle tecnologie immersive una chiave per valorizzare il suo immenso patrimonio, soprattutto là dove l’eco della modernità arriva più flebile: nei territori marginali. È con questa visione che si è mosso Archeoclub d’Italia, dando vita a un progetto ambizioso presentato in una sede istituzionale d’eccezione: la Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

Dai Luoghi Fisici ai Percorsi Immersivi: Il Primo Passo Digitale

Il progetto si chiama “Luoghi e Percorsi Immersivi d’Italia” ed è il frutto di un percorso nato e cresciuto all’interno dell’incubatore In The Green Future, che ha accompagnato l’idea dalla sua genesi fino agli aspetti più concreti. La responsabilità tecnica è stata affidata a Immensive srl. Ma questa iniziativa non è fine a sé stessa; rappresenta infatti il primo, tangibile tassello operativo di un programma ben più ampio e strategico: MICIT – acronimo di Metaverse for Italian Culture, Identity and Tradition in the world. Un’iniziativa che intende distinguersi nel panorama, spesso affollato ma frammentato, della digitalizzazione culturale, ponendo un accento particolare sulla concretezza dell’azione nei territori, sulla co-costruzione dei contenuti con le comunità locali e sull’integrazione virtuosa tra metaverso e rigenerazione sociale ed economica.

MICIT: Un Modello Innovativo Oltre la Semplice App

MICIT si presenta non come una semplice applicazione tecnologica, ma come un vero e proprio modello: innovativo, inclusivo e interdisciplinare. Un modello che ambisce a mettere in rete e far dialogare mondi diversi ma complementari: università, enti locali, imprese culturali, soggetti del terzo settore e le comunità stesse che abitano i luoghi. Alla base di questa visione vi è l’idea potente di un’Italia capace di guardare al futuro non dimenticando il passato, ma anzi, trasformando la propria memoria e il proprio patrimonio culturale in una leva per la crescita futura. Questo avverrebbe proprio attraverso l’uso sapiente delle tecnologie digitali immersive, capaci di generare occupazione, stimolare nuova imprenditorialità e rafforzare la consapevolezza identitaria a livello locale e nazionale. In questa prospettiva, il metaverso non è visto come un’alternativa alla realtà, una fuga dal mondo fisico, ma piuttosto come un dispositivo abilitante che, lungi dal sostituire l’esperienza diretta, la rafforza e ne amplia le possibilità di fruizione dei luoghi.

Voci a Confronto: Istituzioni, Ricerca e Impresa

L’evento di presentazione in Camera dei Deputati, moderato da Barbara Carfagna, ha visto alternarsi sul palco numerosi esponenti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, a testimonianza della trasversalità e dell’interesse suscitato dal progetto. Sono intervenuti, tra gli altri, Giorgio Maria Tosi Beleffi in rappresentanza del Gabinetto del Ministro del MIMIT, Carlo Birrozzi direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura, Sergio Nardini dell’Università Vanvitelli, che ha sottolineato il partenariato strategico con In The Green Future. Presenti anche Adriana Rossi del Dipartimento di Ingegneria dello stesso Ateneo, che ha presentato il progetto PRIN “SCORPiò-NIDI”, Edoardo Colombo di Turismi.AI, Federico Tozzi della Italy-America Chamber of Commerce, Roberta De Santis della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi e Francesco Sorrentino, in rappresentanza di Immensive srl, il partner tecnologico. Il presidente nazionale di Archeoclub, Rosario Santanastasio, ha messo in risalto l’urgenza di trovare risposte inclusive nel campo della cultura e dell’accesso al patrimonio, un tema centrale per l’associazione.

In The Green Future: Territori Fragili Protagonisti del Cambiamento

Raffaello Dinacci, fondatore di In The Green Future, ha posto con forza l’accento sul valore trasformativo che il metaverso può avere se usato con intelligenza e visione: “Per la prima volta, stiamo costruendo un confronto sistemico tra dinamiche locali e strategie globali. MICIT non è un’applicazione tecnologica, ma una un best practices che coniuga sostenibilità, identità e innovazione, capace di generare impatto reale e misurabile nei territori”.

E, proseguendo nella sua analisi, ha aggiunto un passaggio cruciale sulla missione del progetto: “Il nostro obiettivo è fare in modo che i territori fragili non siano più spettatori, ma attori protagonisti del cambiamento, anche attraverso strumenti digitali. Vogliamo esportare cultura, non solo contenuti, e costruire un mercato per le identità italiane nel mondo”.

Le Colonne Portanti del Modello MICIT

MICIT si configura dunque come un modello nazionale replicabile di rigenerazione che prende le mosse dalla cultura digitale. Un modello fondato su quattro assi operativi ben definiti. Tra questi, spicca la “Carta per l’Accessibilità e l’Inclusione Culturale Immersiva“, che si propone di definire principi comuni per garantire un accesso universale e veramente inclusivo. Altro pilastro è l’Osservatorio per il Turismo Sostenibile e Digitale, uno strumento fondamentale per monitorare in maniera oggettiva l’impatto ambientale, economico e sociale delle esperienze immersive, utilizzando indicatori in linea con i principi ESG.

Secondo Dinacci: “MICIT è una risposta strategica alla frammentazione dell’offerta culturale digitale italiana. Puntiamo a creare un ecosistema stabile e condiviso che valorizzi la cultura come impresa, la tecnologia come strumento di coesione e il territorio come capitale. La vera sfida è rendere questo modello scalabile e sostenuto dalle istituzioni. Ora tocca alla politica, alle imprese e agli enti locali coglierne il potenziale”.

Guardare Lontano: Export Identitario e Alleanze Strategiche

In The Green Future intende non solo consolidare la visione alla base di MICIT, ma anche rafforzarla ulteriormente, promuovendo attivamente la legittimazione pubblica delle sue proposte e strutturando un dialogo permanente tra i soggetti pubblici e privati. L’incubatore si propone sempre più come catalizzatore di processi innovativi, portando avanti programmi specifici come “Dalle radici al metaverso – Cultura digitale per l’export identitario“. Un programma che mira a favorire il coinvolgimento delle Camere di Commercio italiane all’estero, come plasticamente testimoniato dalla presenza all’evento dei rappresentanti delle Camere in USA e negli Emirati Arabi. L’obiettivo è promuovere un marketing dell’identità sostenibile, basato sui principi ESG e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

La Scommessa sul Futuro Digitale dell’Italia

MICIT si propone in definitiva come un modello e un “lessico digitale condiviso“, un dispositivo abilitante per esplorare e costruire nuovi modi di stare sul mercato. Un’occasione concreta per costruire reti virtuose tra soggetti B2B e B2C, portando il valore del patrimonio italiano sui mercati globali. La scommessa lanciata da Archeoclub e In The Green Future è alta, ma carica di potenziale: riuscirà l’Italia a trasformare il suo passato in futuro digitale? A rendere il metaverso uno strumento di coesione e non di esclusione, un ponte verso la rigenerazione e non un muro? MICIT indica una strada possibile, un percorso già iniziato. Ora, affinché diventi un sistema diffuso, servono visione, alleanze strategiche e soprattutto, volontà politica.