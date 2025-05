Un’alleanza virtuosa tra il mondo bancario e quello del Terzo Settore porta a un risultato tangibile e di grande impatto sociale. Si è conclusa con successo la raccolta fondi promossa a settembre scorso da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Fondazione Asilo Mariuccia attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding della Banca. L’iniziativa era interamente dedicata al progetto “Casa Ersilia”, con l’obiettivo di realizzare due case rifugio a indirizzo segreto sul territorio lombardo, pensate appositamente per accogliere donne vittime di abusi e violenze e i loro bambini.

L’Impatto Concreto dei Fondi Raccolti

La generosità di donatori privati e istituzionali ha permesso di raccogliere oltre 130.000 euro. Questa somma significativa è stata impiegata per finanziare la ristrutturazione di due appartamenti, di proprietà della Fondazione, trasformandoli in luoghi sicuri e accoglienti. Gli interventi sono stati realizzati in tempi brevi, prestando la massima attenzione al rispetto delle norme di sicurezza e, aspetto cruciale, delle esigenze di privacy delle donne ospitate e dei loro figli. Le case rifugio sono ora già operative, pronte ad offrire protezione. Ma i fondi raccolti hanno permesso di fare molto di più: hanno finanziato per un anno l’attività di un’équipe specializzata nell’accoglienza, composta da figure professionali fondamentali come psicoterapeuta, mediatori culturali e specialisti in sostegno psicologico. È stato inoltre possibile acquistare un automezzo e coprire il costo dell’autista, garantendo così il trasporto in sicurezza delle donne e dei loro bambini. La Fondazione Asilo Mariuccia si fa carico anche dei costi vivi per le spese alimentari, i vestiti e alcuni giochi, elementi essenziali per rendere il periodo di isolamento e protezione meno traumatico possibile.

Le Case Rifugio: Un Porto Sicuro a Indirizzo Segreto

Le case rifugio sono strutture dedicate ad accogliere a titolo gratuito donne, sole o con i loro figli, che si trovano in una situazione di pericolo a causa di violenza di genere e che si sono rivolte a un centro antiviolenza. Il loro indirizzo è strettamente segreto per garantire la massima sicurezza. Nonostante siano operative solo da pochi mesi, “Casa Ersilia” ha già accolto circa 10 donne sole e con figli. Alcune di loro hanno intrapreso il difficile ma fondamentale percorso di fuoriuscita dalla violenza, mentre altre sono ancora nella delicata fase di protezione e messa in sicurezza. Per i minori che, a causa della situazione, non possono frequentare la scuola, la Fondazione fornisce un servizio di “home schooling” con il supporto di educatori dedicati.

La Collaborazione Strategica e il Supporto di Intesa Sanpaolo

Il successo di questa iniziativa è un chiaro esempio di come la collaborazione tra enti diversi possa generare risultati concreti e positivi. La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha sostenuto attivamente il progetto con una propria donazione, dimostrando la vicinanza del Gruppo a queste tematiche sociali.

La Presidente della Fondazione Asilo Mariuccia, Emanuela Baio, ha voluto esprimere profonda gratitudine per questo supporto: “Ringraziamo, a nome di tutta la Fondazione, la Divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo per il grande supporto al progetto che ci ha permesso in tempi brevi di ristrutturare e aprire i nuovi servizi. L’obiettivo della Fondazione è quello di accompagnare queste donne sole o con i loro figli verso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, progettando dove possibile un ricollocamento in tempi brevi in comunità, o in altre strutture del territorio”

For Funding: Trasparenza e Sicurezza per la Solidarietà

La campagna è stata veicolata attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo. Questa piattaforma si distingue per consentire a persone fisiche e giuridiche di donare e prestare denaro a soggetti del Terzo Settore in modo diretto, senza l’utilizzo di intermediari e, aspetto non secondario, senza commissioni a carico né del donatore né del beneficiario. Inoltre, Intesa Sanpaolo, attraverso la sua organizzazione e infrastruttura, garantisce la massima sicurezza e trasparenza delle operazioni, con una rendicontazione pubblica sia sull’andamento della raccolta fondi che sul successivo utilizzo del denaro raccolto.

Una Missione Centenaria e l’Impegno Sociale della Banca

La Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS porta avanti una missione di accoglienza e supporto sin dalla sua fondazione nel 1902. Il suo scopo primario è promuovere l’autonomia, la crescita e il benessere psicofisico di mamme e dei loro bambini che hanno subito forme di violenza, oltre a minori non accompagnati che si trovano ad affrontare periodi difficili e spesso costretti a fuggire dal loro Paese d’origine.

L’iniziativa “Casa Ersilia” si inserisce perfettamente nel ruolo che Intesa Sanpaolo si prefigge quale istituzione impegnata a dare un reale contributo sociale alla comunità. Questo contributo si concretizza in diversi ambiti, tra cui l’inclusione, la valorizzazione dell’ambiente e della cultura, e la promozione dell’educazione e dell’innovazione. Con il Piano di Impresa 2022-2025, il Gruppo guidato dal CEO Carlo Messina ha ulteriormente rafforzato questo impegno, anche attraverso la creazione della struttura dedicata Intesa Sanpaolo per il Sociale, consolidando l’obiettivo di essere un punto di riferimento nella sostenibilità sociale, promuovendo attivamente i temi dell’inclusione e della coesione nel quadro della sua strategia complessiva. Il successo del progetto “Casa Ersilia” è la dimostrazione tangibile di come la collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore possa tradursi in un sostegno concreto e vitale per le persone più vulnerabili.