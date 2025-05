(di Katherine Puce) Mentre in Italia l’esperienza anagrafica continua spesso a prevalere sull’innovazione, i giovani imprenditori under 40 stanno rivoluzionando il panorama economico con imprese più moderne, inclusive e in rapida espansione. Lo scontro generazionale è ancora frutto di una mentalità conservatrice che, a sua volta, nasce da una profonda diffidenza verso un rinnovamento dei tessuti produttivi e dell’ossatura del mercato. Invece, flessibilità e orientamento all’innovazione sono presupposti fondamentali per creare aziende dinamiche e pronte a rispondere alle dinamiche del mercato attuale e futuro.

Il Gap innovativo del Meridione

Il trend, purtroppo, riguarda sempre più le aziende del meridione. Secondo un ultimo studio dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, le aziende che più investono nell’innovazione del prodotto e nei processi produttivi si trovano nelle Marche, in Piemonte e in Liguria, mentre le aziende sarde si posizionano al quart’ultimo posto della classifica. I dati, inoltre, registrano una maggiore propensione ad investire nel rinnovamento dei processi, circa il 50,2% delle aziende sarde, piuttosto che nel prodotto, dove solo il 30,8% delle piccole imprese investe. Questo è indice di una scarsa cultura dell’innovazione e di scarso interesse nell’incentivare politiche volte a educare a nuove strategie.

Le sfide dei giovani imprenditori nel rinnovare la mentalità

Nella competizione, questo rappresenta uno scarto fondamentale che, però, al momento viene colto maggiormente solo dalla nuova generazione di imprenditori, che oltre a farsi strada, cercano di rompere i limiti della tradizionalità e sognano un contesto imprenditoriale dove la visione d’impresa sia orientata al cambiamento e al coinvolgimento attivo di istituzioni e scuole al fianco delle imprese. Inoltre, sognano un abbattimento di quelle che ancora oggi sono le barriere economiche, a partire dall’accesso al credito per gli under 40, che spesso non hanno le risorse necessarie per i loro progetti o per vedere crescere e stabilizzarsi le proprie start-up o PMI.

L’occasione di avere una generazione di giovani impegnati nella costituzione di un panorama imprenditoriale così aperto e dinamico non è così scontata, ma si rischia di perderla. Infatti, secondo i dati presentati all’assemblea “Beyond leadership. Il potere di scegliere”, organizzata da Confindustria Veneto Est, le imprese condotte da giovani under 40 stanno registrando un calo significativo, nonostante siano proprio queste realtà imprenditoriali a registrare una crescita del 30,6% nel fatturato. Questo perché, come accennato prima, sono contesti aperti, dove la propensione alla digitalizzazione e l’interesse nella formazione di una cultura orientata all’innovazione sono i punti fondamentali di interesse e investimento.

Festival delle Regioni: Il punto d’incontro

Una leva che rischia, dunque, non solo di non essere sfruttata, ma addirittura di essere spezzata proprio quando inizia ad aprirsi a nuovi orizzonti di crescita. Il tema non passa inosservato: infatti, Venezia, a partire da oggi fino al 20 maggio, ospiterà la quarta edizione del Festival “L’Italia delle Regioni”. Un evento che permetterà un confronto tra territori, istituzioni e imprese, e tra i temi trattati si discuterà anche di competitività e innovazione digitale. I giovani sono centrali, in quanto capaci di tracciare la strada verso modelli produttivi più inclusivi, dinamici e orientati al cambiamento.

Le imprese under 40 non sono solo il volto nuovo dell’economia, ma il motore di un cambiamento possibile. Investire su di loro significa scommettere su innovazione, inclusione e futuro. È il momento di riconoscere il loro ruolo cruciale nel plasmare il nostro domani e il domani del nostro ecosistema d’impresa.