Un vento freddo soffia sulle insegne d’Italia, portando via un pezzo del suo futuro economico. Non è solo una questione di numeri, ma di volti, di idee, di quella linfa vitale che da sempre ha animato le nostre strade, i nostri quartieri, i borghi antichi e le piazze pulsanti: l’impresa giovanile. E i dati che emergono da una recente analisi di Confesercenti disegnano un quadro inquietante, un Paese dove per gli under 35 sembra farsi sempre più arduo, a tratti impossibile, l’avventura di mettersi in proprio, specialmente in settori chiave come il commercio, l’accoglienza e la ristorazione.

Una Scomparsa Silenziosa: Oltre 35 Mila Attività Giovanili Perse

Tra il 2019 e il 2024, un arco di tempo breve ma denso di trasformazioni epocali, oltre 35.600 attività guidate da giovani imprenditori (sotto i 35 anni) sono svanite nel nulla nei settori del commercio, della ricettività e della ristorazione. Un calo vertiginoso, pari al -22,9%, che stride in modo allarmante se confrontato con la flessione complessiva delle imprese in questi stessi comparti (-7,2%) o, ancora di più, con il calo registrato dalle attività guidate da imprenditori over 35, che si attesta a un ben più contenuto -5%. L’emorragia giovanile è, dunque, più che quadrupla.

I Giovani, Ormai Una Minoranza Nel Tessuto Impreditoriale

Questa emorragia ha un effetto diretto sulla composizione del nostro tessuto economico. Nel 2024, le imprese “giovani” rappresentano ormai solo un misero 10% del totale nei settori analizzati, in netto calo rispetto al 12,1% di appena cinque anni fa. Se allarghiamo lo sguardo all’intera economia italiana, il dato è altrettanto sconfortante: circa 70mila imprese giovanili sono scomparse negli ultimi cinque anni, e quasi la metà di queste perdite si concentra proprio tra negozi, hotel, bar e ristoranti. Un ridimensionamento della presenza under 35 che fa riflettere.

La Crisi Mordace Nel Cuore Dell’Italia e Nel Mezzogiorno

Geograficamente, la mappa di questa crisi giovanile mostra aree particolarmente colpite. Sono soprattutto i centri urbani di dimensioni intermedie a soffrire di più: nei comuni tra i 15mila e i 50mila abitanti, le imprese giovanili sono calate del 23%, mentre in quelli tra i 50mila e i 250mila la riduzione raggiunge il -24,2%. Ma è scendendo lungo lo stivale che l’allarme si fa più forte. Le regioni del Centro-Sud registrano le diminuzioni più marcate: Umbria, Sardegna, Calabria, Abruzzo, Sicilia e Toscana mostrano cali superiori al -24%. Le macroaree confermano il divario: Centro a -25,2%, Isole a -28,4% e Mezzogiorno a -25,5%, percentuali che impallidiscono di fronte al -17,8% del Nord-Ovest e al -14,3% del Nord-Est.

Un’Italia Imprenditoriale Sempre Più Anziana

La conseguenza speculare di questa fuga di giovani è un inevitabile invecchiamento della popolazione imprenditoriale. Nei settori del commercio e del turismo, l’età media è salita da 50 a oltre 51 anni (51,3 per l’esattezza) in appena un lustro. Le regioni con l’età media più alta sono Liguria (54,1 anni), seguita da Valle d’Aosta (53,4), Toscana e Friuli-Venezia Giulia (entrambe 53,1). Curiosamente, nonostante il calo di under 35 sia più netto al Centro-Sud, è qui che si trovano le età medie imprenditoriali più basse: Puglia (49,8 anni), Campania (50,7), Sicilia (50,8) e Lazio (50,4). Un paradosso che forse suggerisce la tenacia, seppur in affanno, dei giovani che ancora resistono in queste aree.

Un Contesto Ostile: Competizione, Tasse, Burocrazia

Le ragioni di questo scenario sono molteplici e complesse, un mix asfissiante che rende difficile l’avvio e la sopravvivenza di nuove attività. A pesare enormemente è un mercato sempre più competitivo, dove l’ascesa impetuosa delle piattaforme web ha ridefinito le regole del gioco. Si aggiungono una domanda interna che stenta a riprendersi pienamente e un carico fiscale e burocratico che i giovani, spesso con meno spalle forti alle spalle, faticano a sostenere. Il tasso di mortalità delle nuove imprese nei due comparti è una prova drammatica di questa difficoltà: oltre un terzo (il 34,4%) delle attività nate nel 2019 non ha superato i cinque anni di vita. Nella ristorazione e nei servizi bar, il dato è ancora peggiore, con il 43,1% di fallimenti precoci. E nel Mezzogiorno, la situazione è ancora più critica, con punte superiori al 38% in Sicilia e Calabria, e percentuali elevate anche in Campania, Basilicata e Sardegna.

Di fronte a questo quadro, la voce di chi vive quotidianamente le difficoltà del settore si fa sentire. Nico Gronchi, Vicepresidente vicario di Confesercenti e Presidente di Assoterziario, non usa mezzi termini: “Sulle imprese di commercio e turismo pesano l’eccesso di competizione, amplificato dall’ascesa dell’economia delle piattaforme web, una domanda interna ancora debole e l’elevato carico fiscale e burocratico. Un mix di ostacoli che colpisce tutte le attività, ma che diventa quasi insormontabile per quelle giovanili. Il risultato è un tessuto imprenditoriale sempre più anziano e assottigliato: un paradosso per un Paese che un tempo era considerato la patria dell’impresa diffusa e delle ‘ditte’ individuali. Se non vogliamo archiviare questa Italia, servono azioni concrete a sostegno dell’impresa indipendente e dei territori: meno fisco, più formazione e, soprattutto, più governo dello sviluppo. Un tempo i comuni redigevano piani commerciali e urbanistici, programmando servizi e attività economiche. Oggi a dettare le regole è il web: si chiudono le città al traffico privato, ma si aprono le porte a un flusso incessante di corrieri, che consegnano ormai un miliardo di pacchi l’anno. Le case vacanze spuntano come funghi, svuotando i centri storici di residenti. È una trasformazione rapida, accelerata dalla pandemia, che ha spinto commercio e turismo in una fase di evoluzione tumultuosa. Ma è un cambiamento che non stiamo governando: e il prezzo lo pagano i territori, con un’emorragia di iniziativa economica che li impoverisce giorno dopo giorno.”