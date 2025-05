Una decisione strategica importante segna il percorso di DBA Group S.p.A.. La società italiana, punto di riferimento nei servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per opere e infrastrutture mission-critical, ha infatti deliberato la cessione del 70% della partecipazione detenuta in Actual IT d.d.. L’acquirente è la società Telelink Business Services Group AD, con sede a Sofia, in Bulgaria. L’accordo sui termini è stato raggiunto, e le formalità per la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita e acquisto saranno completate, secondo il diritto sloveno, entro la fine di maggio 2025 presso un Notaio sloveno incaricato.

Obiettivi e Visione Strategica Dietro l’Operazione

Questa operazione rappresenta per DBA Group l’opportunità di capitalizzare gli investimenti realizzati negli anni scorsi nel settore delle tecnologie ICT in Slovenia e nell’area balcanica. Nonostante la cessione della quota di maggioranza, il Gruppo mantiene il presidio della telematica applicata alla logistica, conservando al proprio interno il Know How fondamentale e le relazioni strategiche nei mercati di riferimento.

Come dichiarato da Raffaele De Bettin, nella foto, CEO di DBA Group: “La cessione della predetta partecipazione del Gruppo Actual consente a DBA Group S.p.A. di capitalizzare gli investimenti effettuati negli ultimi anni nel settore delle tecnologie ICT in Slovenia e nei Balcani, mantenendo comunque il presidio della telematica applicata alla logistica e mantenendo in house il Know How e le relazioni con gli stakeholder dei mercati di riferimento. L’Operazione consentirà al gruppo di rifocalizzarsi sul mercato domestico ed europeo dei servizi di Ingegneria, Project Management e ICT a supporto della gestione del ciclo di vita delle opere e delle infrastrutture, per cogliere tutte le opportunità correlate alle infrastrutture ed alla Transizione digitale, energetica ed ecologica, nell’ambito delle quali le Smart Infrastuctures e i servizi sopraindicati ricopriranno un ruolo fondamentale. La liquidità derivante dal deal, oltre a portare in forte attivo la Posizione Finanziaria netta, consentirà al Gruppo di crescere sia per linee interne sia tramite eventuali operazioni di M&A”.

L’operazione permetterà quindi al gruppo di rifocalizzare la propria attività sui mercati italiano ed europeo, concentrandosi sui servizi di Ingegneria, Project Management e ICT cruciali per la gestione delle infrastrutture, in linea con le sfide poste dalla Transizione digitale, energetica ed ecologica e il crescente ruolo delle Smart Infrastructures. La liquidità generata dalla vendita è vista come un volano per accelerare la crescita futura, sia organicamente che attraverso acquisizioni strategiche (M&A).

Il Percorso di Crescita di Actual IT Sotto DBA Group

È interessante osservare il percorso di crescita di Actual IT d.d. sotto la proprietà di DBA Group. Tra il 2015 e il 2024, DBA Group ha progressivamente acquisito la totalità delle quote di Actual IT con un investimento complessivo di circa Euro 10,8 milioni. Nel 2015, Actual IT aveva un valore della produzione di circa Euro 10,0 milioni e un organico di circa 80 specialisti ICT. Nell’esercizio 2024, il Gruppo Actual IT ha raggiunto un valore della produzione consolidato di circa Euro 42 milioni e conta circa 340 figure altamente specializzate nei servizi ICT per le infrastrutture. Questa significativa espansione è stata il risultato di una combinazione di crescita organica e acquisizioni, tra cui quella di Unistar LC d.o.o. nel 2019, che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi industriali e di ritorno sull’investimento prefissati.

Dettagli Economici e Condizioni dell’Accordo

La cessione a Telelink Business Services Group AD riguarda inizialmente il 70% del capitale sociale di Actual IT e delle sue controllate. Specificamente, si tratta di quote detenute sia direttamente da DBA Group S.p.A. (33,56%) sia indirettamente tramite la controllata DBA d.o.o. (36,44%).

Il prezzo di cessione per questo 70% è stato definito sulla base di un Enterprise Value complessivo per l’intero capitale sociale di Euro 22,5 milioni, corrispondente a Euro 15,75 milioni per la quota oggetto della vendita. Questo prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti basati sulla Posizione Finanziaria Netta (PFN) e sul Capitale Circolante effettivi alla data del Closing. Sulla base dei valori al 31 dicembre 2024, l’Equity Value dell’operazione per il 70% si attesta a circa Euro 9 milioni.

Gli accordi prevedono inoltre pattuizioni relative alla governance futura e alla gestione del residuo 30% che rimarrà in capo a DBA Group. In particolare, sono state concordate opzioni Put and Call reciproche, esercitabili a partire da 3 anni dopo la data del Closing.

Condizioni Sospensive e Tempistiche Attese

Il perfezionamento dell’Operazione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive prima del Closing. La più rilevante tra queste è l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust. Fatto salvo l’adempimento di queste condizioni, il Closing della compravendita è previsto presumibilmente entro la fine dell’esercizio in corso (2025).

Effetti Finanziari dell’Operazione sul Gruppo DBA

L’impatto finanziario di questa transazione sul perimetro di DBA Group è significativo. Considerando i dati del 2024 in via pro-forma (come se la cessione fosse già avvenuta), su un valore della produzione totale di Euro 115,8 milioni, Euro 42,3 milioni erano ascrivibili al perimetro oggetto della cessione e Euro 73,5 milioni al perimetro rimanente. Analogamente, l’EBITDA adjusted di Euro 12,5 milioni si scompone in Euro 2,5 milioni dal perimetro ceduto e Euro 10 milioni dal rimanente.

Particolarmente rilevante è l’effetto sulla Posizione Finanziaria Netta (PFN). La PFN (debito) consolidata del 2024 era pari a Euro 9,2 milioni (Euro 6,5 milioni dal perimetro ceduto, Euro 2,7 milioni dal rimanente). Considerando gli effetti della cessione, la PFN stimata post-operazione al 2024 risulta positiva e pari a Euro 5,2 milioni. Questo miglioramento deriva dal deconsolidamento delle linee di credito del Gruppo Actual (Euro 6,5 milioni) e dall’incasso stimato per la cessione delle quote al netto dei costi dell’operazione (circa Euro 8 milioni).

Sempre sulla base delle stime al 2024, la plusvalenza generata dalla cessione del 70% delle partecipazioni sarebbe pari a circa Euro 1,6 milioni, con un effetto economico netto (al netto dei costi stimati) di circa Euro 0,3 milioni.

Impatti sul Budget 2025 e Prospettive Future

Il successo dell’Operazione, una volta soddisfatte le condizioni sospensive, avrà un impatto sull’assetto societario e operativo del Gruppo DBA. Ciò potrebbe portare a variazioni nei dati finanziari previsti per l’esercizio 2025, rendendo non più attuali le precedenti previsioni comunicate al mercato. Di conseguenza, la società redigerà un nuovo Budget 2025 e un nuovo Piano Industriale nei prossimi mesi per riflettere il nuovo assetto e le prospettive future.