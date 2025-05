È stato approvato dal consiglio dei Ministri il decreto legge relativo alle infrastrutture. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che si tratta di “un provvedimento urgente e strategico” richiesto dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. L’obiettivo è quello di accelerare notevolmente la realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, garantire l’efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del PNRR e gli impegni a livello europeo.

Tra le misure previste, ci sono interventi che riguardano vari progetti, come il Ponte sullo Stretto, Milano Cortina 2026, il Gran Prix di Formula 1, i contratti pubblici, l’autotrasporto, la motorizzazione civile, le concessioni autostradali, l’ordinamento portuale, il demanio marittimo e il trasporto aereo e ferroviario.

In particolare, sono stati assegnati 5,25 milioni di euro per il 2025 e 5 milioni per ogni anno dal 2026 al 2032 a favore della federazione sportiva nazionale ACI, destinati alla realizzazione dei Gran Premi di Formula 1 che si svolgeranno negli autodromi di Monza e Imola.