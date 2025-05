Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, rende noto che, in attuazione (ed entro i limiti) dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2025 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2025 relative all’approvazione di un programma di riacquisto di azioni proprie (share buyback) per un massimo di 150 milioni di euro, la Società avvierà una prima tranche di riacquisti a partire dal 19 maggio 2025, con termine previsto non oltre il 15 settembre 2025, per un ammontare di circa 100 milioni di euro e un massimo di 21.428.077 azioni.

Dettagli e Limiti del Programma

Si ricorda che l’autorizzazione assembleare prevede che la Società possa arrivare a detenere, per effetto di detti acquisti, un numero di azioni proprie non superiore al 10% del capitale di Amplifon S.p.A, incluse quelle già in portafoglio, attualmente pari a n. 1.210.785, equivalenti allo 0,535% del capitale sociale e allo 0,290% del capitale sociale in diritti di voto.

Motivazioni e Finalità del Riacquisto

Tale programma è motivato dall’opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di disporre di azioni proprie da destinare come mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società o scambio di partecipazioni, a servizio di piani di incentivazione azionaria e a eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, e, in ogni caso, per perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob. Amplifon si riserva inoltre di destinare (in tutto o in parte) le azioni proprie di volta in volta detenute ad altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, emissioni obbligazionarie convertibili in azioni) e all’eventuale loro annullamento, il tutto nei termini e con le modalità che potranno essere deliberati dai competenti organi sociali.

Modalità Operative degli Acquisti

Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata. Il volume giornaliero degli acquisti, inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Amplifon scambiate nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.

Gli acquisti verranno effettuati esclusivamente su mercati regolamentati sui quali siano negoziate le azioni ordinarie della Società, quali Euronext Milan e sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), in ottemperanza all’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e il rispetto di tutti gli obblighi informativi al pubblico.

Intermediario Incaricato e Comunicazioni

Ai fini dell’esecuzione del programma, Amplifon ha sottoscritto un contratto con un intermediario terzo abilitato, Morgan Stanley & Co. International Plc, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in merito alla tempistica delle operazioni, nel rispetto della normativa applicabile e delle succitate delibere assembleare e consiliare.

Le operazioni effettuate e i relativi dettagli, così come eventuali modifiche successive del programma, saranno comunicati al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.