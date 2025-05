Un legame indissolubile che ridefinisce il concetto di casa e affetti. Il 96% degli italiani non ha dubbi: considera il proprio animale domestico come un membro effettivo della famiglia. Un dato potente, emerso dal Rapporto sulle abitudini delle famiglie italiane con animali da compagnia promosso da Santévet, che fotografa una realtà sociale in profonda evoluzione.

Compagni Contro la Solitudine

In un contesto in cui la solitudine indesiderata si configura come una delle sfide maggiori della società contemporanea, la presenza di un animale domestico assume un valore ancora più significativo. Nove italiani su dieci, per l’esattezza il 90%, sottolineano come il proprio amico a quattro zampe faccia loro compagnia e sia un aiuto prezioso per non sentirsi soli. Questa percezione è condivisa in maniera trasversale, toccando l’83% tra gli uomini e salendo al 92% tra le donne. Coinvolge tutte le fasce d’età, registrando un significativo 82% anche tra le persone con più di 71 anni.

Il Picco nella Generazione Z

Particolarmente interessante e per certi versi sorprendente è il dato che raggiunge il suo picco più elevato (96%) nella Generazione Z, ovvero tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Un segnale forte di come le nuove generazioni attribuiscano un valore centrale alla relazione con gli animali. In questo quadro, le donne mostrano il legame emotivo più intenso, sia con i cani (83%) che con i gatti (82%). Anche tra gli uomini il legame è saldo, sebbene con percentuali leggermente inferiori: 78% con i cani e 73% con i gatti. Per quanto riguarda la considerazione dell’animale come parte integrante della famiglia, è la fascia d’età tra i 26 e i 40 anni a primeggiare con l’82%, con una tendenza che, come intuibile, decresce progressivamente con l’avanzare dell’età anagrafica.

L’Era del “Petparent”: Un Nuovo Concetto di Cura

Questa trasformazione profonda nel rapporto tra esseri umani e animali ha coniato un nuovo termine: petparent. Descrive perfettamente coloro che si prendono cura del benessere fisico ed emotivo del proprio animale con una dedizione e un affetto paragonabili a quelli riservati a un figlio o un familiare stretto. Il sondaggio Santévet conferma l’ascesa inarrestabile di questo concetto: oggi, il 42% degli italiani descrive il proprio animale domestico proprio come un figlio o una figlia. Questa percezione è diffusa sia tra chi vive con un cane (44%) che tra chi convive con un gatto (40%). Ma il legame non si esaurisce qui: il 40% lo considera il proprio migliore amico, con un’incidenza maggiore tra i proprietari di cani (42%) rispetto a quelli di gatti (37%).

Comunicazione Unica e Nuove Priorità di Spesa

La forza di questo legame si manifesta anche in una comunicazione unica e speciale. Otto italiani su dieci affermano di avere un proprio linguaggio distintivo con il loro animale, basato su suoni, toni, espressioni e persino parole inventate alle quali l’animale sembra rispondere, creando un dialogo esclusivo. Questo cambiamento di mentalità, che pone al centro l’impegno per la salute fisica ed emotiva degli animali, ha portato a una rivoluzione nelle abitudini e nelle priorità delle famiglie. Secondo il sondaggio, un dato eclatante riguarda le spese: il 48% delle famiglie italiane dà priorità alle spese alimentari per i propri animali rispetto a quelle personali. E l’attenzione al loro benessere estetico non è da meno, con un significativo 23% che antepone addirittura le spese di toelettatura alle proprie. Un quadro chiaro di come i nostri amici animali abbiano conquistato un posto non solo nelle nostre case, ma soprattutto nei nostri cuori e nelle nostre priorità quotidiane.