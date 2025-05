Una mossa strategica destinata a ridisegnare il panorama dei servizi finanziari innovativi in Italia. AATECH S.p.A. Società Benefit, tech builder quotato su Euronext Growth Milan e focalizzato sui mercati del fintech e della transizione energetica, ha annunciato di aver sottoscritto gli accordi vincolanti per l’acquisizione del 90,66% del capitale sociale di Business Innovation Lab S.p.A. (BIL). Quest’ultima è la società a capo del Gruppo proprietario della piattaforma “Opyn”, uno dei principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy now pay later e credit AI. L’operazione si concretizza con un corrispettivo complessivo di Euro 18.141.750 e un backlog di contratti di servicing già sottoscritti per circa Euro 26,3 milioni relativi al triennio 2025-2027.

Un’Opportunità Strategica per la Crescita

L’acquisizione rappresenta per AATECH un’opportunità strategica di primaria importanza. L’obiettivo è la creazione di un gruppo leader nella fornitura di servizi innovativi all’industria finanziaria, attraverso lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni digitali e AI-driven. Questa strategia è pienamente in linea con la missione di AATECH, che mira a individuare e supportare lo sviluppo di nuove tecnologie in mercati ad alto potenziale. Il mantenimento del significativo backlog di contratti di servicing di BIL, con Euro 12,3 milioni già contrattualizzati solo per l’esercizio 2025, fornisce una solida base di ricavi prospettici per il nuovo gruppo combinato.

Il Gruppo BIL e la Piattaforma Opyn: Un Modello Focalizzato sul Servicing

Il Gruppo BIL opera attraverso una struttura che vede la capogruppo BIL detenere il 100% del capitale sociale di Mo.Net S.p.A. (istituto di pagamento autorizzato e vigilato) e ART SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio autorizzata e vigilata), oltre a una partecipazione del 25% in Azimut Capital Tech S.r.l.. La piattaforma di proprietà Opyn si è affermata come un punto di riferimento europeo nel SME lending as a service, con un modello di business integrato che storicamente ha coperto l’intera catena del valore del credito alle piccole e medie imprese.

È importante sottolineare che nel corso del 2024 il Gruppo BIL ha avviato una profonda ristrutturazione, decidendo strategicamente di uscire ordinatamente dai mercati dell’origination di finanziamenti, dai servizi di pagamento e dalla gestione del risparmio regolamentata. Questa scelta ha portato a una razionalizzazione dell’assetto operativo, con una semplificazione della struttura societaria e una riduzione dell’organico, in coerenza con il nuovo perimetro di attività focalizzato esclusivamente sul servicing. Tale ristrutturazione non ha intaccato gli accordi di servicing in essere, inclusi quelli verso SPV ex legge 130/1999, che rimangono pienamente operativi e costituiscono la fonte del citato backlog. Le istanze formali di cancellazione dagli albi di Banca d’Italia per Mo.Net e ART SGR sono state presentate ad aprile 2025. Storicamente, le piattaforme del Gruppo BIL hanno originato e gestito oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti per circa 6.000 PMI.

I Dati Finanziari Consolidati di BIL (al 31.12.2024)

Il bilancio consolidato del Gruppo BIL al 31 dicembre 2024, redatto secondo i principi contabili internazionali e oggetto di revisione legale, evidenzia:

Patrimonio Netto consolidato di Euro 22.576.501

Attivo pari a Euro 28.996.548

Una posizione finanziaria netta positiva pari ad Euro 19.177.581 , interamente costituita da Disponibilità liquide di cassa

pari ad , interamente costituita da Un margine di intermediazione complessivo di Euro 16.425.424

Una perdita di bilancio pari a Euro 3.741.600, determinata prevalentemente dai costi di ristrutturazione del business.

La Struttura dell’Operazione e le Condizioni

L’Operazione è stata strutturata come un reverse take-over ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Questo implica specifiche procedure, inclusa la pubblicazione di un documento informativo sull’entità allargata risultante e l’approvazione dell’operazione da parte degli azionisti di AATECH in assemblea. Il closing è atteso entro il terzo trimestre del 2025.

Il pagamento del Corrispettivo di Euro 18.141.750 avverrà con modalità miste: per circa l’89,87% (Euro 16.582.994) per cassa, per circa il 9,36% (Euro 1.727.338) mediante assegnazione di Azioni AATECH e per circa lo 0,77% (EUR 142.755) mediante assegnazione di Warrant AATECH. Le modalità di pagamento variano a seconda delle diverse categorie di azioni di BIL acquistate (A, B, C, D), con pagamenti in parte differiti nel tempo (entro 30 giorni, 12, 24 e 36 mesi dalla data di esecuzione). Per la parte in azioni e warrant, sono state definite specifiche valorizzazioni (Azioni AATECH a Euro 1,21, Warrant AATECH a Euro 0,032). È inoltre prevista la possibilità di un aumento di capitale riservato per i soci venditori di categorie A e B interessati, fino a Euro 2.500.000, al prezzo di emissione di Euro 1,10 per azione.

L’efficacia dell’Acquisizione è subordinata al verificarsi di diverse condizioni sospensive. Tra le principali figurano: il positivo esito della procedura di reverse take-over, l’assenza di dinieghi da parte di Euronext Growth Advisor o Borsa Italiana, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni o la cancellazione di ART SGR e Mo.Net dai rispettivi albi, l’assenza di eventi pregiudizievoli significativi per BIL, l’ottenimento dell’autorizzazione Golden Power (o lo spirare dei termini senza esercizio dei poteri speciali) e l’adozione delle delibere societarie di AATECH per l’emissione di azioni e warrant. Gli accordi prevedono anche l’impegno dei soci venditori affinché gli attuali amministratori e sindaci di BIL rassegnino le dimissioni.

La Visione del CEO di AATECH

A commentare l’operazione è Alessandro Andreozzi, nella foto, CEO di AATECH: “L’Acquisizione, in linea con la nostra mission e vision, rafforza la nostra strategia industriale di verticalizzazione nei servizi AI Driven per l’industria finanziaria, integrando capacità operativa e tecnologia AI proprietaria per offrire soluzioni scalabili e conformi alla normativa europea, inclusi il Regolamento AI Act e la disciplina ESG. OPYN rappresenta una piattaforma unica per accelerare l’innovazione a supporto dei Financial Service, di corporate italiane ed europee e sarà ulteriormente potenziata con le expertise uniche sviluppate da AATECH nell’ambito green ed ESG”.