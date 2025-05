Un segnale tangibile di fiducia nel futuro dell’azienda arriva direttamente dalla sua leadership, un gesto che mira a rafforzare la percezione del valore intrinseco e del potenziale di crescita nel mercato.

Un Segnale di Fiducia Dalla Leadership: Paolo Pescetto Investe in RFLTC

RedFish LongTerm Capital S.p.A. (“RFLTC” o “Società”), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, comunica che Paolo Pescetto, Presidente e founder della società, ha acquistato, a titolo personale, 20.000 azioni di RFLTC. L’acquisto è avvenuto al prezzo di €1,15 per azione, per un controvalore complessivo pari ad € 23.000. L’operazione, come da internal dealing pubblicato e diffuso in data 16/05/2025, è stata effettuata sul mercato Euronext Growth Milan e si configura come una chiara conferma della fiducia che il Presidente ripone nel business della società e nel suo potenziale nel medio-lungo termine.

Visione Strategica e Valore del Portafoglio: I Motivi Dietro l’Investimento

Paolo Pescetto, founder e presidente di RFLTC, ha motivato la sua scelta con parole che sottolineano una profonda convinzione nelle prospettive future. La decisione di investire personalmente riflette la fiducia non solo nel modello di business, ma anche nella competenza del team di lavoro aziendale. Secondo Pescetto, le scelte fatte finora e le partecipate che abbiamo in portafoglio sono la più eloquente testimonianza della validità della nostra strategia. A supporto di questa affermazione, cita i promettenti risultati che l’azienda sta raccogliendo con diverse partecipate, come PureLabs, con Polieco, Movinter e anche la quotata Convergenze, quest’ultima impegnata in un’importante missione per ridurre il digital divide tra nord e sud Italia.

Un Messaggio Forte e Chiaro al Mercato

Alla base dell’investimento c’è anche una precisa valutazione del posizionamento attuale della società sul mercato azionario. Paolo Pescetto si dichiara fermamente convinto che il valore dell’azione sul listino non rifletta la lungimiranza e i traguardi ottenuti da RedFish dal nostro sbarco su EGM. Per questo motivo, ritiene sia di fondamentale importanza, a partire dalla sua posizione, dare un chiaro segnale agli investitori riguardo al nostro potenziale ancora non pienamente riconosciuto dal mercato.

Le Parole del Presidente e Founder Paolo Pescetto

“Anche quest’anno ho scelto di acquistare 20.000 azioni di RedFish LongTerm Capital in virtù della fiducia che ripongo del business e nella competenza del team di lavoro aziendale. Le scelte fatte finora e le partecipate che abbiamo in portafoglio sono testimoni della validità della nostra strategia, considerando i promettenti risultati che stiamo raccogliendo per esempio con PureLabs, con Polieco, Movinter e anche la quotata Convergenze, che sta operando per ridurre il digital divide tra nord e sud Italia. Sono fermamente convinto che il valore dell’azione sul listino non rifletta la lungimiranza e i traguardi ottenuti da RedFish dal nostro sbarco su EGM, credo che sia importante da parte mia in primis dare un chiaro segnale agli investitori del nostro potenziale.”