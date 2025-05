Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di Paul Wurth Italia Spa, parte del gruppo SMS, per la realizzazione di un impianto nella zona dell’ex Ilva di Taranto dedicato alla produzione di preridotto (Direct Reduced Iron), un tipo di acciaio considerato “green”, con una capacità di due milioni di tonnellate all’anno e un valore di circa un miliardo di euro. È stato ribadito anche l’annullamento dell’intera procedura d’appalto avviata da Dri D’Italia Spa, controllata da Invitalia. La gara dovrà quindi essere ripetuta. La sentenza è stata resa pubblica il 15 maggio scorso.

I giudici amministrativi, chiamati a esaminare la vicenda su ricorso di Dri D’Italia contro Danieli e le C. Officine Meccaniche, hanno confermato integralmente la decisione adottata circa un anno fa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce. Nel processo si erano costituiti anche il Ministero dell’Ambiente, la Regione Puglia e la stessa Paul Wurth Italia.

Rifiutando il ricorso di Dri D’Italia, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato che le disposizioni di gara richiedevano un’offerta di tipo “EPC”, quindi un appalto “chiavi in mano”, dove l’appaltatore deve progettare e costruire l’opera. L’aggiudicazione, invece, è avvenuta con caratteristiche “EP” (Engineering and Procurement), limitandosi alla progettazione e alla fornitura dell’opera, senza coprire anche la costruzione. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, “Paul Wurth ha sicuramente presentato un’offerta non conforme alle richieste della stazione appaltante perché non prevedeva la parte riguardante la realizzazione dell’impianto”.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la competenza del giudice amministrativo nella vicenda, sottolineando che “la stessa legge prevede che l’intervento debba essere aggiudicato secondo le regole previste per l’aggiudicazione di contratti pubblici”. Ha infine osservato che “Dri dovrà procedere alla riedizione della gara in base alla disciplina del Codice dei contratti pubblici” e ha escluso la presenza di condizioni per un subentro di Danieli nel contratto d’appalto.