Il presidente della Regione Puglia ha sottolineato la disponibilità ad emergere come parte della nuova struttura sociale dell’ex Ilva di Taranto, a condizione che venga avviato un processo di nazionalizzazione. Ha proposto che gruppi locali, come Acquedotto Pugliese, possano entrare nella nuova società, data la loro funzione cruciale come fornitori d’acqua per lo stabilimento, contribuendo anche a un processo industriale. La partecipazione diretta di aziende pugliesi è considerata fondamentale: una gestione strategica che integri tanto l’approccio globale quanto quello locale potrebbe affrontare con maggiore efficacia le difficoltà.

Il governatore, Michele Emiliano, ha rivelato di essere in contatto costante con il ministro Urso, rimarcando la sua disponibilità a collaborare con la presidente del Consiglio per un’eventuale audizione riguardante le problematiche relative all’Ilva, compresa l’idea di nazionalizzazione, un concetto che non sembra essere avversato. Ha affermato che il patriottismo non dovrebbe essere utilizzato contro i cittadini o chi cerca opportunità nel nostro Paese, ma ne potrebbe esserci una pratica pragmatica, proteggendo gli asset produttivi strategici.

“Desidero comunicare al governo,” ha continuato, “che la decarbonizzazione non può essere procrastinata. È necessario rispettare la promessa del ministro Urso di completarla entro quattro anni. Questa promessa deve essere parte di un accordo di programma e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), garantita come una certezza solida, simile a un contratto o a una legge. Non può restare un’idea vaga.”

Emiliano ha poi descritto come ‘drammatica’ la situazione riguardante l’occupazione, esprimendo preoccupazioni sulla riattivazione di Afo1, l’altoforno che ha subito un guasto a causa di un incendio. Ha spiegato che l’attivazione di questo altoforno è stata un rischio dal punto di vista tecnico-industriale e che era stato avvisato ripetutamente, sia il commissario Giancarlo Quaranta che il ministro, sulle pessime condizioni di manutenzione. Questo incidente complica ulteriormente le trattative per un possibile acquisto da parte del consorzio azero, che gode di un vantaggio cruciale per avviare il processo di decarbonizzazione: la disponibilità di gas a costi competitivi. Chiunque intenda acquistare la fabbrica ora detiene il potere nelle trattative.