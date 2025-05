Occhi puntati sull’America, dove il cruciale mercato edilizio sta vivendo un periodo particolare. I dati freschi di aprile ci dipingono un quadro che non è né tutto rose né tutto spine, mostrando movimenti diversi tra chi sta mettendo la prima pietra e chi chiede i permessi per farlo.

I Nuovi Cantieri Avviati: Un Segnale di Ripresa dopo un Marzo Difficile?

Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati hanno registrato una salita dell’1,6% ad aprile, attestandosi a 1,361 milioni di unità. Questo dato arriva dopo il calo del 10,1% registrato a marzo (un dato peraltro rivisto da un ancora peggiore -11,4%) e si posiziona leggermente al di sopra dei 1,360 milioni che si aspettavano gli analisti. Una piccola boccata d’ossigeno, insomma, dopo una scivolata significativa il mese precedente.

Permessi Edilizi: Una Frenata Inattesa che Smorza l’Ottimismo

Sempre ad aprile, però, un altro indicatore importante ha mostrato un passo indietro: i permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato un decremento del -4,7%, scendendo a 1,412 milioni di unità. Questo calo arriva dopo il +1,9% che si era visto il mese precedente e rappresenta un segnale di cautela, perché i permessi sono spesso considerati un anticipatore dell’attività futura nel settore delle costruzioni.

Insomma, un quadro con luci e ombre per il mattone americano. I cantieri ripartono un po’ dopo la scivolata di marzo, ma i permessi, che spesso ci danno un’idea di cosa succederà nei prossimi mesi, fanno un passo indietro. Resta da vedere quale trend prevarrà nelle prossime rilevazioni per capire meglio la direzione di un mercato fondamentale per l’economia a stelle e strisce.