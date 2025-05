Immaginate se per cercare segnali di una malattia grave come il cancro al polmone bastasse un semplice respiro. Questa è l’idea ambiziosa che sta prendendo forma in Puglia, grazie a un progetto innovativo che unisce tecnologia all’avanguardia e impegno medico sul territorio.

Un Respiro per la Diagnosi: Predict Avvia uno Studio Innovativo con l’Ospedale di Lecce

L’analisi del respiro potrebbe diventare uno strumento fondamentale per diagnosticare preventivamente il cancro al polmone. È su questo che si concentra l’attività di Predict S.p.A., una PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell’healthcare, specializzata nella diagnostica in vivo, nella distribuzione di apparecchiature mediche e, in particolare, nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare. Oggi, Predict avvia con l’Ospedale pubblico Vito Fazzi di Lecce uno studio clinico mirato al monitoraggio delle alterazioni metaboliche riscontrate nel respiro che potrebbero essere associate alla presenza di un tumore polmonare.

Il Progetto “Breath”: Uno Sguardo in Puglia per la Diagnosi Preventiva

L’iniziativa rientra nel progetto “Breath”, uno studio clinico multicentrico, esploratorio e prospettico, spontaneo e no profit della durata di 6 mesi. Il suo obiettivo è ambizioso: valutare l’analisi del respiro come tecnica di screening valida a supporto delle procedure diagnostiche convenzionali attualmente in uso. “Breath” è un progetto aperto alla collaborazione dei principali ospedali di riferimento del territorio pugliese. Tra questi figura già l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, che ha già avviato lo studio sotto la guida dell’investigatore principale Prof. Donato Lacedonia, dell’Unità Operativa Complessa Malattie Apparato Respiratorio. Il progetto prevede il coinvolgimento di due gruppi di soggetti: 300 pazienti affetti da tumore del polmone e 300 controlli sani, risultati negativi alle tecniche diagnostiche standard. Nell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, il monitoraggio in questo importante studio è coordinato dal direttore della UOC Pneumologia, dott. Salvatore Talamo, e dalla dott.ssa Annarita Gaballo.

Dalla Raccolta del Respiro all’Intelligenza Artificiale: La Tecnologia del Progetto

Per realizzare questo studio, verrà impiegato, in comodato d’uso, Mistral Sampler, il campionatore del respiro brevettato dalla Società Predict. Questo apparecchio permette di raccogliere i composti organici volatili (VOCs) presenti nell’espirato dei pazienti e nell’aria ambiente. I campioni raccolti vengono poi inviati per essere analizzati in Mistral Lab tramite tecniche avanzate come desorbimento termico, gascromatografia e spettrometria di massa (TD-GC-MS). Il passo successivo, cruciale, è l’analisi dei dati complessi ottenuti, che avviene tramite statistica e algoritmi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è generare modelli predittivi capaci di distinguere pazienti e soggetti di controllo sani, esplorare la correlazione tra i campioni gassosi e la stadiazione della patologia, puntare a migliorare la diagnosi precoce e analizzare la correlazione tra l’aggressività dei tumori e la concentrazione dei VOCs.

Predict S.p.A.: Obiettivo Prevenzione e Collaborazione Pubblico-Privato

L’iniziativa si inserisce in un percorso di ricerca e sviluppo che sfrutta i recenti progressi tecnologici. “Negli ultimi anni, i progressi tecnologici hanno notevolmente ampliato la nostra comprensione dei composti organici volatili. L’avvio di questo nuovo studio in Puglia, in collaborazione con l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha un duplice obiettivo: da un lato, intendiamo sviluppare metodi di screening innovativi e non invasivi, che possano rivoluzionare le metodologie di prevenzione e sorveglianza delle patologie tumorali; dall’altro, vogliamo rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, cruciale per realizzare questa visione e raggiungere insieme nuovi traguardi nella prevenzione“, ha dichiarato Isa Cafagna, Vice Presidente e Amministratore Esecutivo di Predict.

Un progetto come “Breath” rappresenta una speranza concreta per il futuro della diagnostica oncologica, puntando su un approccio meno invasivo e più accessibile. L’unione di forze tra un’azienda innovativa come Predict e le strutture ospedaliere pugliesi dimostra come la collaborazione sia fondamentale per trasformare il potenziale della ricerca in benefici reali per i pazienti e la prevenzione.