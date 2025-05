(di Katherine Puce) Il rapporto tra scuola e impresa non nasce oggi, ma affonda le sue radici nel Libro Bianco della Commissione Europea del 1995, che invitava a costruire “nuovi ponti” tra educazione e mondo del lavoro. Una cultura che ha visto affermarsi nella convinzione che la scuola dovesse evolversi in una agenzia formativa funzionale alla mobilità e alla competitività economica, anticipando molte delle riforme che sarebbero poi giunte nei decenni successivi. I processi produttivi, dapprima estranei ai luoghi della cultura, iniziano a rappresentare invece una spinta per una scuola che dovrebbe sempre più configurarsi come un’agenzia capace di formare i giovani al mondo del lavoro, nella prospettiva della competitività economica e del cambiamento.

Il legame, però, anche alla luce dell’intenzione di ridurre la disoccupazione giovanile e aggiornare i sistemi formativi secondo logiche di mercato, si è concretamente costituito in Italia con l’obbligatorietà introdotta dalla Legge 107/2015 (nota come “Buona Scuola”), per favorire la cosiddetta cultura d’impresa.

PCTO, ora è lavoro vero

L’alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO) è un percorso formativo che integra l’esperienza scolastica con attività pratiche in contesti lavorativi, con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e orientare le scelte professionali degli studenti. È pensata per rendere l’apprendimento più aderente alle esigenze del mercato. Ma non si limita a questo: dal 2023 è considerata a tutti gli effetti un’attività lavorativa, con diritti e tutele equivalenti a quelli dei dipendenti. Infatti, da settembre 2023, la copertura assicurativa INAIL è stata estesa a tutti gli studenti delle scuole pubbliche e private, prevedendo indennizzi per danno biologico, rimborso di spese mediche, fornitura di protesi e percorsi riabilitativi in caso di infortunio.

Giovani under 15 e infortuni: i dati INAIL

Questo perché, nonostante il percorso inviti i ragazzi a entrare nella cultura d’impresa ed essere pronti a orientarsi nel futuro professionale, stimolando autonomia, responsabilità e spirito di iniziativa, valorizzando le vocazioni produttive locali, incombe comunque l’ombra del rischio degli infortuni. Solo nel primo trimestre del 2025 si è registrato un incremento degli infortuni tra gli studenti coinvolti nei percorsi di PCTO. Secondo il report INAIL, si sono registrate circa 600 denunce, e il 75% degli incidenti ha coinvolto studenti con meno di 15 anni. Inoltre, il report ha evidenziato un’incidenza maggiore tra i ragazzi (57%) rispetto alle ragazze (47%).

Avvicinare, dunque, gli studenti in età scolare al mondo del lavoro significa anche esporli a una serie di problemi che sono ancora oggetto di dibattito, e che coinvolgono aspetti fondamentali come le tutele e la sicurezza sul lavoro.

Portare i ragazzi dentro il mondo del lavoro non basta. Occorre guidarli, proteggerli e ispirarli. Perché un PCTO davvero formativo non è solo un’esperienza, ma una palestra di vita, dove si impara il valore del rispetto, della responsabilità e della collaborazione. Questa è la vera cultura d’impresa che le aziende ormai promuovono e ricercano. È qui che nasce forma nuovi cittadini consapevoli, non solo futuri lavoratori.