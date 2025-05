Un piccolo ‘miracolo’ nella riserva regionale all’Oasi Wwf Saline di Trapani e Paceco, da tre decenni affidata in gestione al Wwf Italia. Il giorno successivo al compimento dei 30 anni dalla istituzione della Riserva naturale orientata ‘Saline di Trapani e Paceco’, è stata documentata per la prima volta nella storia della riserva la nidificazione di una nuova specie: l’Occhione Burhinus oedicnemus. La specie, già nota per frequentare la riserva come area di foraggiamento e sosta, non era mai stata osservata riprodursi nel territorio protetto.

La Scoperta e il Monitoraggio dei Nidi

In un’area particolarmente sensibile della riserva, due uova perfettamente mimetiche sono state individuate e costantemente monitorate dal personale dell’ente gestore Wwf, senza interferire con la naturale dinamica biologica della coppia. Il ‘miracolo’ è avvenuto il 12 maggio, a poche ore dalla ricorrenza dei 30 anni della riserva: la schiusa delle uova è stata confermata grazie a fototrappole che hanno documentato la presenza dei due piccoli esemplari accuditi dagli adulti.

Il Significato Ecologico della Nidificazione

L’Occhione è una specie particolarmente sensibile al disturbo dell’uomo, selettiva negli habitat e raramente nidificante in ambienti ad elevata pressione. “La scelta della riserva come sito riproduttivo rappresenta un indicatore ecologico valore e una conferma della qualità ambientale raggiunta grazie alla protezione attiva di questi luoghi – spiegano dal Wwf -. La presenza di una nuova coppia di specie nidificante indica infatti il buono stato di conservazione, conferma l’efficacia dele misure di tutela e di gestione dell’area protetta. Dimostra che l’area è tranquilla, integra e ben gestito, al punto da consentire la riproduzione di una specie abbastanza schiva.“

La Riserva: Un Hotspot di Biodiversità Internazionale

La Riserva delle Saline di Trapani e Paceco è oggi riconosciuta non solo un sito protetto a livello regionale, ma è anche un’area umida a livello internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar rappresentando un hotspot di biodiversità. Con oltre 230 specie di uccelli censite, è un esempio virtuoso di tutela della biodiversità, coesistenza tra conservazione e sistema produttivo delle saline e fruizione sostenibile.