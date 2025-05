Nel dinamico settore della consulenza tecnologica di frontiera, Spindox S.p.A. (nella foto, il presidente Paolo Costa) presenta i risultati del primo trimestre 2025, evidenziando una crescita della marginalità che riflette scelte strategiche precise e una solida esecuzione operativa.

I Dati Economico-Finanziari del Primo Trimestre 2025: Crescita della Marginalità, Fattori di Variazione nel Valore della Produzione

Il Consiglio di Amministrazione di Spindox ha approvato i principali dati economico-finanziari consolidati relativi al primo trimestre 2025. Il Valore produzione consolidato è pari a euro 28,0 milioni, registrando un lieve decremento del -3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa variazione è riconducibile principalmente a due fattori: la cessazione di un’attività non ripetitiva, caratterizzata da bassa marginalità e subappaltata quasi interamente a terzi, che nel Q1 2024 aveva generato euro milioni 1,0 di valore; e l’impatto della contrazione del mercato automotive, peraltro ampiamente prevista, che ha pesato sui ricavi per circa euro milioni 0,6. È importante sottolineare che la generalizzata tenuta dei volumi nei restanti ambiti merceologici ha efficacemente compensato i risultati conseguiti nel mercato automotive, mitigando l’effetto complessivo.

Marginalità in Costante Crescita: Una Scelta Strategica Vincente che Punta all’Alto Valore

Nonostante la leggera flessione del valore della produzione, la marginalità ha continuato a crescere. L’EBITDA normalizzato (rettificato da componenti straordinarie) consolidato ammonta a euro 2,6 milioni, segnando un incremento del +8,2% rispetto al 31 marzo 2024. La marginalità si attesta al 9,3% del valore della produzione, in aumento rispetto all’8,3% del Q1 2024. Questo è il quinto trimestre consecutivo in cui il Gruppo registra un incremento della marginalità rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Questa performance positiva è frutto congiunto di una maggiore efficienza operativa, che ha permesso un significativo contenimento dei costi, e della scelta strategica di concentrare le risorse sulle iniziative a più alto contenuto tecnologico e, quindi, a maggior valore aggiunto. Questa focalizzazione ha consentito di sostituire commesse a basso margine e di ridotto interesse strategico con progettualità pienamente allineate al nuovo portfolio aziendale, rafforzando così la posizione di Spindox sul mercato. Il management si attende che questo processo di graduale incremento della marginalità prosegua durante tutto il corso dell’esercizio. È da segnalare che nel corso dei primi tre mesi del 2025, la Società ha sostenuto oneri straordinari pari a euro 0,3 milioni, interamente relativi a incentivazione all’esodo di figure dirigenziali che non verranno sostituite, oltre ai relativi costi legali. L’EBITDA consolidato, una volta dedotti tali oneri, ammonta a euro 2,3 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta: Cash Positive, Attendendo Miglioramento Stagionale

L’Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 marzo 2025 risulta cash positive per euro 1,6 milioni. Questo valore si confronta con un dato parimenti positivo al 31 dicembre 2024 di euro 5,9 milioni. La variazione negativa di euro 4,3 milioni è principalmente riconducibile alla dinamica del capitale circolante e, in particolare, a un fenomeno stagionale che determina un’evoluzione dei flussi di cassa diversa rispetto alla rilevazione di fine esercizio. La Società si attende che l’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto nei prossimi trimestri osservi una dinamica di graduale e progressivo miglioramento, in linea con l’andamento che si riscontra tutti gli anni.

Le Voci dei Co-CEO Spindox

Il management di Spindox ha commentato con soddisfazione i risultati. “Siamo soddisfatti, perché l’orientamento strategico avviato all’inizio del 2024 continua a produrre risultati concreti. Nel primo trimestre abbiamo infatti concentrato le nostre risorse su iniziative perfettamente in linea con il portafoglio rinnovato del Gruppo, rafforzando la nostra competitività. L’uscita da progetti a bassa redditività e di limitata rilevanza strategica ha garantito un ulteriore miglioramento della marginalità, un trend che intendiamo proseguire nei mesi a venire“, ha così commentato Massimo Pellei, co-CEO di Spindox.

Aggiunge Mauro Marengo, co-CEO di Spindox: “Il percorso verso una maggiore efficienza operativa non è un intervento contingente, ma si accompagna all’integrazione progressiva dell’intelligenza artificiale nei nostri processi produttivi. Riteniamo che questo rappresenti l’inizio di una trasformazione profonda del nostro modello operativo, destinata a creare nuove opportunità di business e a rafforzare ulteriormente il nostro profilo competitivo“.