Lo sport, in particolare il rugby con i suoi valori di disciplina e benessere, si unisce al sostegno delle eccellenze agroalimentari italiane in un’iniziativa che mira a educare e coinvolgere i più giovani.

Rugby e Filiera Agroalimentare Italiana: La Partnership FIR-ISMEA Si Rafforza

La collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby (FIR) e ISMEA – l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare – continua e si rafforza con la seconda tappa delle Feste del Rugby, in programma domenica 18 a Rozzano. Anche in questa occasione, la FIR sarà al fianco di ISMEA per promuovere la frutta in guscio coltivata in Italia e valorizzare la filiera nazionale. Il progetto, nato nel 2024 grazie al supporto del MASAF, ha preso il via con una campagna di comunicazione dedicata proprio alla frutta in guscio italiana. Oggi prende forma sul territorio, soprattutto nelle periferie, con iniziative pensate per far conoscere il rugby e i suoi valori e, allo stesso tempo, per sensibilizzare i più giovani su buone abitudini alimentari.

Le Tappe delle Feste del Rugby: Sport, Valori e Sana Alimentazione sul Territorio

A fare da ponte tra sport e alimentazione ci sono i ragazzi delle categorie junior, che si sono già sfidati in campo il 10 maggio a Scampia e che torneranno protagonisti il 18 maggio a Rozzano e il 24 maggio a Palermo. Testimonial per la tappa di Rozzano sarà l’Azzurra numero 199 e fresca vincitrice del campionato italiano di Serie A Elite Femminile con Villorba, Alyssa D’Incà.

La Voce della Testimonial: Alyssa D’Incà

Alyssa D’Incà ha dichiarato: “Le feste del rugby sono un’ottima occasione per accrescere l’esperienza dei giovani atleti attraverso giornate colorate, divertenti e piene di attività. Inoltre, la consapevolezza e l’educazione a una buona alimentazione sono fattori molto importanti, specie se si affiancano all’attività sportiva: sono davvero felice che al rugby si possano affiancare, grazie alla collaborazione tra FIR, ISMEA e MASAF, messaggi che portino a una maggior conoscenza della materia e dell’importanza della frutta in guscio italiana in questo contesto. Non vedo l’ora di essere a Rozzano per passare una bella giornata di rugby e di divertimento!“