Una nuova frontiera per l’accesso ai mercati privati si apre per gli investitori facoltosi, grazie a una collaborazione strategica che unisce l’esperienza nel private equity con l’innovazione tecnologica.

Un Nuovo Fondo di Accesso per la Ricchezza Privata

ROYC, affermato leader nella fornitura di soluzioni complete per i mercati privati, annuncia la strutturazione di un nuovo fondo di accesso dedicato alla Private Wealth. Questa iniziativa nasce dalla sinergia con The Riverside Company, una società di Private Equity con una presenza globale, specializzata in investimenti in aziende in crescita con un valore fino a 400 milioni di USD. Dal 1988, Riverside ha compiuto oltre 1.000 investimenti e gestisce attualmente un patrimonio che supera i 12 miliardi di USD, con un portfolio internazionale di Private Equity e capitale strutturato che comprende più di 140 aziende.

La Strategia di Investimento nel Segmento di Mercato Medio

La comprovata strategia di investimento di The Riverside Company si concentra sull’acquisizione e lo sviluppo di KMU europee promettenti, operanti in settori resilienti e orientati alla crescita, quali tecnologia e software, sanità, manifattura avanzata e beni di consumo. Questo approccio mirato consente di cogliere opportunità specifiche in un segmento di mercato dinamico. “Questo fondo offre agli investitori facoltosi un’opportunità unica di partecipare a incrementi di valore che sono normalmente riservati agli investitori istituzionali“, spiega Karsten Langer, Managing Partner di Riverside Europe, aggiungendo che “Il segmento del mercato medio offre vantaggi strutturali come opportunità di ingresso attraenti, minore concorrenza e potenziale di crescita.”

Il Ruolo Chiave della Tecnologia Finanziaria di ROYC

ROYC ha agito in qualità di partner di strutturazione e tecnologia finanziaria per Riverside, creando un veicolo di investimento su misura e assicurando un’integrazione fluida per accelerare l’ingresso sul mercato. Grazie alla sua consolidata struttura in Lussemburgo e alla sua fintech moderna, ROYC fornisce una soluzione personalizzata e conveniente per la distribuzione di patrimoni privati in tutta Europa. L’infrastruttura cloud integrata di ROYC, che ottimizza e digitalizza tutti i processi di middle e back-office, supporta inoltre una gestione scalabile degli investitori lungo l’intero ciclo di vita del fondo. “Siamo entusiasti di supportare la strutturazione di questo veicolo di investimento insieme a Riverside. Poiché la gestione patrimoniale include sempre più mercati privati, soluzioni di distribuzione senza soluzione di continuità, veloci ed efficienti in termini di costi diventano più importanti che mai. Combinando l’esperienza nella strutturazione e l’automazione digitale dei processi operativi, consentiamo ai nostri partner di scalare più velocemente e distribuire in modo più intelligente“, ha dichiarato Octavian Popescu, nella foto, CEO di ROYC.