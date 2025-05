(di Katherine Puce) In un’epoca in cui valori etici come sostenibilità e autenticità sono pedine fondamentali per aziende e imprese, il rischio di vedere danneggiata la reputazione del marchio, la fiducia dei clienti e, in alcuni casi, la sicurezza dei consumatori è sempre più alto. In particolare, il settore del lusso è da sempre il più esposto alla falsificazione di prodotti di alto lusso. Non un mero fenomeno, ma un mercato parallelo fatto di inganno e rischio economico, nonché una minaccia concreta per l’intero ecosistema industriale.

L’inganno del made in fake

In passato venivano emulate solo borse o occhiali, e soltanto in alcuni dettagli marginali; pertanto, nei mercati abusivi, era facile distinguere un prodotto originale. Oggi, invece, strategie di vendita e innovazione nei metodi di emulazione permettono a questo mercato parallelo di creare oggetti praticamente identici, sia nei dettagli stilistici che nei materiali. Il danno, anche se invisibile, è profondo e pericoloso. A essere coinvolti non sono soltanto le aziende e la loro reputazione, ma anche le istituzioni e i cittadini.

Occhiali di marca contraffatti, abbigliamento firmato e dispositivi elettronici non certificati invadono il mercato, alimentando un traffico sommerso che troppo spesso riesce a eludere i sequestri prima della vendita. La distribuzione di questi prodotti si è evoluta. Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), oggi il mercato parallelo arriva a emulare anche i prezzi di vendita dei prodotti originali, riuscendo così a ingannare gli acquirenti e a ottenere comunque il prezzo pieno.

Il costo nascosto: la salute

Si tratta di un mercato che non è solo dannoso per il portafoglio, ma comporta anche seri rischi per la salute. Occhiali da vista contraffatti, ad esempio, spesso presentano centrature errate o lenti non conformi, con conseguenze che vanno dall’affaticamento visivo alle cefalee, fino a danni permanenti alla vista nel lungo periodo. L’uso di coloranti tossici negli indumenti contraffatti può provocare dermatiti, allergie cutanee e, in alcuni casi, l’assorbimento di sostanze cancerogene attraverso la pelle. Anche le borse contraffatte, realizzate con materiali che simulano pelle, tessuti e metalli di alta qualità, spesso non rispettano gli standard di sicurezza, esponendo i consumatori a ulteriori pericoli. E questo accade molto più spesso di quanto si pensi.

Un commercio mondiale parallelo

Secondo l’ultimo rapporto dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), realizzato in collaborazione con l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e intitolato “Global Trade in Fakes: A Worrying Threat”, il commercio internazionale di merci contraffatte continua a rappresentare una minaccia significativa, stimata intorno al 2,5% del commercio mondiale.

Il consumo consapevole fa la differenza

Dunque, nonostante i controlli da parte delle autorità e gli investimenti delle aziende in tecnologie di autenticazione, il mercato del falso continua a generare miliardi di dollari ogni anno. Istituzioni, aziende e cittadini devono promuovere una cultura della legalità intesa come rispetto delle regole, tutela della proprietà intellettuale accompagnata da una maggiore consapevolezza sugli acquisti responsabili, per garantire trasparenza e sostenibilità nel commercio.