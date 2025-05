È in via di conclusione il progetto “Ben-Essere per un futuro più sereno” di Fraternità Giovani, sostenuto da Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI e dedicato al supporto di preadolescenti e adolescenti di Brescia e provincia che soffrono di fragilità psichica, emotiva e relazionale e alle loro famiglie, per regalare un futuro più sereno.

Il Sostegno Attraverso la Raccolta Fondi

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, è stato supportato attraverso una raccolta fondi attiva da gennaio ad aprile 2024 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese e anche della Banca che ha partecipato attivamente contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Il Cuore del Progetto: Supporto e Cura

Ben-Essere, nato a Brescia, nel quartiere di San Polo Case, ha offerto sostegno alle fragilità psico-emotive di minorenni dai 10 ai 18 anni, favorendo la presa in carico dei giovani nei passaggi evolutivi più a rischio e attivando le risorse genitoriali per prevenire la cronicizzazione dei sintomi dei figli e sostenere la stessa relazione genitori-figli. Il progetto si è svolto all’interno degli spazi del Centro Polifunzionale dell’Età Evolutiva, una struttura particolarmente innovativa dal punto di vista clinico ed efficiente da quello ambientale, che ospita servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, gestiti direttamente da Fraternità Giovani.

Attività Rese Possibili dalla Generosità

La raccolta fondi ha permesso di attivare colloqui individuali con i minori di tipo educativo e/o specialistico, percorsi di gruppo per genitori e figli, acquisto di materiale tecnologico e artistico e avvio di laboratori per i giovani di scrittura creativa, arte-terapia, musico-terapia, mindfulness e gruppi per adolescenti di Terapia Dialettico-Comportamentale.

I Destinatari: Giovani e Famiglie del Territorio

Il progetto ha coinvolto 55 minorenni, provenienti da Brescia e provincia, segnalati dai Servizi Sociali, dalle Scuole e dalle famiglie, che presentavano malessere psico-emotivo e relazionale tra cui: ansia generalizzata, fobie scolastiche, disturbi del sonno, ritiro sociale, sintomi depressivi, disturbi del comportamento alimentare e agiti etero/autolesivi. Ben-Essere si è rivolto anche alle famiglie stesse e in particolare ai genitori, con il coinvolgimento di circa 80 di loro e con anche il supporto attivo del Polo Territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPIA).

Obiettivi Raggiunti: Inclusione e Coesione Sociale

Il progetto ha contribuito alla sfida prioritaria dell’integrazione e della coesione sociale, obiettivo di Intesa Sanpaolo, che si pone come Istituzione al servizio del Paese per promuovere una società più equa, a beneficio di una crescita sociale inclusiva.

Le Voci del Progetto

“Con il progetto Ben-Essere per un futuro più sereno, abbiamo intercettato e accolto il dolore silenzioso di tanti ragazzi e delle loro famiglie, offrendo loro non solo risposte immediate, ma la possibilità di ritrovare fiducia, strumenti e futuro. I ragazzi sono arrivati da ogni angolo della nostra provincia, con situazioni spesso molto complesse che ci hanno chiesto di ascoltare con attenzione e di costruire percorsi su misura. Questo progetto ci ha confermato, ancora una volta, quanto sia urgente intervenire in modo preventivo: circa il 25% dei minori accolti aveva tra i 10 e i 12 anni, un’età in cui il disagio può ancora essere trasformato in opportunità di recupero e abilitazione. È una responsabilità di tutti noi prenderci cura del loro presente per proteggere il loro futuro. Siamo profondamente grati a Intesa Sanpaolo e CESVI per aver condiviso con noi questa visione e reso possibile questo cammino di speranza”, dichiara Laura Rocco, Presidente di Fraternità Giovani.

Paola Lecci, Direttrice Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo: “Abbiamo scelto insieme a CESVI il progetto di Fraternità Giovani che mette al centro il benessere dei ragazzi e l’inclusione dei più fragili. L’approccio del nostro Programma Formula promuove solidarietà e senso di comunità e dimostra come unendo le forze si crei valore in modo mirato ed efficace. In Lombardia, abbiamo sostenuto ad oggi circa 40 iniziative con donazioni per oltre 4,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

“Il progetto Ben-Essere è nato come uno spazio di collaborazione tra figure professionali diverse, che hanno integrato competenze ed esperienze per rispondere ai bisogni complessi di nuclei familiari alle prese con momenti di fragilità e difficoltà. Dal punto di vista clinico, il nostro intervento si è focalizzato su obiettivi fondamentali: migliorare il riconoscimento e la gestione delle emozioni, insegnare strategie di fronteggiamento dello stress e della frustrazione, potenziare la comunicazione efficace e favorire relazioni sociali sane. Parallelamente, abbiamo lavorato per sviluppare nei ragazzi competenze utili a una crescita armoniosa e per supportare i genitori nella gestione dei comportamenti problema e delle difficoltà quotidiane. Il lavoro di équipe e l’approccio integrato sono stati il vero punto di forza del progetto, permettendoci di accompagnare ogni minore e la sua famiglia con percorsi costruiti su misura”, conclude Elena Viganò, Neuropsichiatra Infantile di Fraternità Giovani.