La burocrazia rappresenta un nemico invisibile che grava sul sistema delle PMI italiane, sottraendo almeno 80 miliardi di euro all’anno. Questo è quanto afferma l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, sottolineando come “la complessità delle normative e, spesso, l’impossibilità pratica di applicarle rappresentano un dramma insostenibile.”

In aggiunta, i tempi medi per il rilascio di permessi e autorizzazioni da parte della nostra Pubblica Amministrazione continuano a essere tra i più elevati d’Europa.

Il disegno di legge del governo che prevede l’abrogazione di oltre 30.700 norme emanate tra il 1861 e il 1946 contribuirà a ridurre il 28% dello stock delle normative vigenti. Tuttavia, la Pubblica Amministrazione presenta differenziali di inefficienza che destano preoccupazione. Secondo una recente indagine della Banca Europea degli Investimenti, il 90% delle imprese italiane ha segnalato di avere personale dedicato a soddisfare gli obblighi normativi. In confronto, in Francia il dato è dell’87%, in Germania dell’84% e in Spagna dell’82%; la media dell’UE è dell’86%. In Italia, il 24% degli imprenditori afferma di impiegare oltre il 10% del proprio personale per adempiere a formalità richieste dalla legge, rispetto al 14% di imprenditori in Francia e Spagna e all’11% della Germania. La media in Europa è del 17%.

In base all’indagine periodica condotta nel 2024 dall’Università di Göteborg sulla qualità istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni nelle 210 regioni dell’UE, la prima regione italiana è il Friuli Venezia Giulia al 63° posto, seguita dalla Provincia Autonoma di Trento (81°), dalla Liguria (95°) e dalla Provincia Autonoma di Bolzano (96°). Situazione difficile per le regioni meridionali: Puglia al 195° posto, Calabria al 197°, Molise al 207° e Sicilia al 208°.

“Nessuno – puntualizza la Cgia – può negare che anche la nostra Pubblica Amministrazione vanta punte di eccellenza che sono invidiate in tutto il mondo: pensiamo alla sanità, alla ricerca, all’università e alla sicurezza. Purtroppo, la macchina dello Stato nel suo complesso opera mediamente con difficoltà, soprattutto in molte regioni del Mezzogiorno, dove l’inefficienza è una caratteristica distintiva. Ciò che preoccupa cittadini e imprese sono i tempi di risposta e i costi della burocrazia che sono diventati una patologia insostenibile. Abbiamo bisogno di un servizio pubblico efficiente e economicamente vantaggioso; invece, ci troviamo di fronte a una macchina pubblica “scassata” che fatica a stare al passo con i cambiamenti epocali in atto.”