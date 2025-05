Un passo importante per il settore dei veicoli industriali e per le figure professionali che ne garantiscono l’efficienza e la sicurezza: ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, accoglie una nuova componente strategica.

ANFIA Accoglie gli Allestitori: Nata la Nuova Sezione Dedicata

All’interno del Gruppo Costruttori ANFIA si è appena costituita la nuova Sezione Allestimenti su veicoli industriali. Questa iniziativa risponde a un’esigenza sentita da tempo dagli allestitori: ottenere un legittimo riconoscimento professionale. Per guidare questa nuova entità nel quadriennio 2025-2028, è stato nominato Presidente Andrea Perone (Officine Cristallo), affiancato dai Vice Presidenti Gianmarco Marauta (Grucar) e Antonio Carra (Officine Carra). La sezione si propone di riunire tutte le imprese che si occupano di allestimento di mezzi industriali in un’ottica di collaborazione reciproca, scambio di informazioni e condivisione di possibili soluzioni alle problematici e alle sfide del settore. Al momento, conta 16 imprese, ma le aspettative sono di un rapido allargamento della base associativa, vista la presenza di numerose altre realtà operanti sul territorio nazionale.

Il Ruolo Strategico dell’Allestitore nel Settore dei Trasporti

L’allestitore di veicoli industriali ricopre un ruolo fondamentale: è la figura che si occupa di progettare, realizzare e installare attrezzature e componenti aggiuntivi sui veicoli industriali per adattarli a specifici scopi o esigenze operative. È un lavoro che va oltre la semplice installazione; garantisce il corretto “accoppiamento” delle attrezzature di lavoro sui mezzi di trasporto, tenendo conto delle necessità del cliente, delle normative vigenti e delle caratteristiche del veicolo. Un’attività cruciale per assicurare non solo la funzionalità ma anche la sicurezza e le prestazioni delle attrezzature installate.

Dall’Idea alla Norma: Il Percorso della Qualificazione Professionale

Lo spunto che ha portato alla nascita di questa sezione affonda le radici nella fine del 2022. All’interno della Sezione Gru per Autocarro del Gruppo Costruttori ANFIA, si decise di avviare lo studio preliminare per una norma specifica di settore. L’obiettivo era chiaro: qualificare professionalmente le aziende e le figure che si occupano specificamente di installare le gru sui mezzi di trasporto. Questa determinazione si è tradotta in una richiesta ufficiale a UNI, l’ente italiano di normazione, inoltrata nell’aprile 2023. UNI, nell’agosto dello stesso anno, ha approvato l’avvio dei lavori per il Progetto di Norma APNR – UNI 1612638 all’interno della Commissione UNI/CT 005/GL 01. Il percorso di sviluppo ha visto l’avvio dell’Inchiesta Pubblica Finale a settembre 2024, conclusasi con esito positivo alla fine dell’anno. Finalmente, lo scorso 27 febbraio 2025, la Norma UNI 11970 è stata pubblicata.

Contenuti della Norma UNI 11970: Requisiti e Figure Professionali

La Norma UNI 11970 rappresenta un traguardo significativo. Essa definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’installatore di gru caricatrici su veicoli, fornendo una serie di riferimenti a norme tecniche (UNI, ISO, etc.) e a procedure regolamentate (direttive macchine, decreti, etc.) già esistenti per questa attività. Inoltre, la norma identifica chiaramente due figure professionali – installatore e collaudatore – per le quali è previsto un percorso strutturato di formazione, qualificazione e certificazione. Un passo fondamentale per garantire standard elevati nel settore.

Il Commento del Presidente della Nuova Sezione

La creazione della sezione e la pubblicazione della norma sono visti con grande favore dai diretti interessati. “Per anni abbiamo evidenziato l’esigenza di una certificazione della nostra professione – afferma Andrea Perone, Neo Presidente della Sezione. Grazie alla norma sopra citata, potremo ottenere i giusti riconoscimenti da parte dei Costruttori di veicoli industriali, dagli enti preposti ai collaudi e alle verifiche, e, non ultimo, dai clienti utilizzatori. Auspichiamo che questo nostro impegno venga condiviso con gli altri allestitori che operano sul territorio nazionale consentendoci di raggiungere i migliori risultati in termini di qualità, sicurezza e ottimizzazione del nostro lavoro.“