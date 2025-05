Questa mattina, il portale dell’Agenzia delle Entrate ha mostrato alcuni problemi operativi, con blocchi e rallentamenti, a causa dell’elevato numero di contribuenti che stavano cercando di verificare, modificare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile per la trasmissione a partire da ieri. Dopo l’intervento di Sogei, il sito è tornato a funzionare regolarmente.

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha segnalato il blocco, richiedendo una proroga dei termini. “Dalle 10:30 circa di questa mattina, gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalità del sito”, hanno comunicato nella nota in cui spiegano di aver chiesto un rinvio delle scadenze.

I commercialisti, tramite una lettera del presidente del CNC, Elbano De Nuccio, inviata al direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, hanno sollecitato di “prorogare i termini per i molteplici adempimenti in scadenza oggi a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fondamentale anche per la trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10:30”. “Abbiamo richiesto l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”, ha dichiarato il tesoriere delegato all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, “per accertare il malfunzionamento del servizio e conseguente proroga, come previsto dalle norme”.