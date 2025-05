Nel mondo delle grandi holding internazionali, un passo avanti cruciale per la gestione della governance, dei rischi e della conformità. NEQSOL Holding, un gruppo diversificato che opera nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia, delle costruzioni e delle infrastrutture, ha annunciato una partnership strategica con Swiss GRC per digitalizzare le sue funzioni di Governance, Risk, and Compliance (GRC) attraverso il suo vasto portfolio globale.

Digitalizzazione e Standard di Eccellenza: La Scelta di NEQSOL Holding

Questa mossa segna una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione digitale del gruppo e nel suo impegno verso standard operativi di livello mondiale. La scelta di Swiss GRC è avvenuta dopo un rigoroso processo di selezione tra i principali fornitori globali di soluzioni GRC. NEQSOL Holding ha valutato i potenziali partner in base a flessibilità della piattaforma, capacità di integrazione, reputazione nel settore e supporto per operazioni multilingue e multigiurisdizionali. Swiss GRC è stata selezionata per la sua comprovata capacità di fornire soluzioni scalabili e adattabili a organizzazioni ampie e dinamiche. Secondo l’accordo, NEQSOL Holding implementerà la piattaforma integrata di Swiss GRC per rafforzare i framework relativi a gestione dei rischi aziendali, conformità, controlli interni, salute e sicurezza (HSE), gestione degli incidenti e altro ancora. Il rollout includerà le filiali del gruppo, tra cui gli operatori di telecomunicazioni Vodafone Ukraine e Bakcell, la società di infrastrutture Azerconnect Group e il produttore di cemento Norm.

Obiettivo: Unificare Controllo e Migliorare la Risposta ai Rischi

Con questa implementazione, NEQSOL mira a unificare la supervisione dei rischi e della conformità tra le varie business unit, snellire il reporting, rafforzare gli ambienti di controllo interno e migliorare i meccanismi di risposta a incidenti e rischi emergenti.

Le Dichiarazioni: Valore Strategico e Fiducia

Yusif Jabbarov, Presidente di NEQSOL Holding, ha dichiarato: “At NEQSOL Holding, we see robust governance, risk, and compliance as strategic foundations for long-term growth and resilience. As we expand across industries and geographies, this partnership equips our companies with the tools needed to manage complexity, navigate emerging challenges, and uphold the highest standards of integrity.”

Besfort Kuqi, CEO di Swiss GRC, ha commentato: “Partnering with NEQSOL Holding demonstrates the strength and adaptability of our platform. We are proud to support NEQSOL in its mission to lead responsibly and efficiently across diverse markets. This is a significant step for both organizations as we continue to expand our global footprint.”

Samir Karimov, Responsabile della Gestione dei Rischi presso NEQSOL Holding, ha aggiunto: “The implementation of Swiss GRC will provide a reliable, unified framework to monitor, assess, and manage risk across our operations. This digital transformation will increase transparency, improve risk response, and streamline compliance throughout the group.”

Un Trend Globale e l’Impegno per la Governance

Mentre le aziende globali affrontano una crescente sorveglianza normativa, aspettative degli stakeholder e complessità digitale, l’integrazione di sistemi GRC intelligenti sta diventando essenziale. L’investimento di NEQSOL Holding riflette un più ampio cambiamento del settore verso l’integrazione della governance e della gestione del rischio come motori fondamentali del business. L’iniziativa si allinea anche con il più ampio impegno di NEQSOL Holding per una forte corporate governance e lo sviluppo sostenibile, rafforzando la trasparenza e gli standard etici lungo tutta la sua catena del valore. Guardando al futuro, NEQSOL Holding prevede di costruire su questa base esplorando ulteriori integrazioni digitali che supportino l’innovazione, la resilienza e un processo decisionale agile in tutte le operazioni.