In Italia ci sono 32.194 alberghi, che offrono poco più di 1 milione e 68mila camere e quasi 2 milioni e 233mila posti letto. A fronte di un processo di riqualificazione sempre più evidente, le categorie a 4 e 5 stelle hanno acquisito un peso crescente: nel 2000 rappresentavano l’8,5% dell’offerta alberghiera, mentre nel 2023 sono arrivate al 22%. In controtendenza, i 3 stelle e le residenze turistico-alberghiere hanno visto un incremento, diventando la categoria più rappresentativa, passando dal 42,2% al 55,2%. Queste informazioni emergono da un’indagine condotta da Federalberghi e Tecnè, presentata a Merano in apertura della 75a assemblea della federazione degli albergatori.

Dopo le difficoltà legate alla pandemia, gli arrivi nelle strutture alberghiere sono leggermente inferiori rispetto ai dati del 2019, ma il numero di presenze è in aumento. Ciò suggerisce l’emergere di un turismo più stabile, con soggiorni di durata maggiore. In particolare, il turismo internazionale ha maggiormente contribuito a questo trend: gli stranieri stanno tornando in Italia con crescente continuità, compensando così la ripresa timida del turismo domestico. Nel dettaglio, nel 2024 le presenze in albergo sono state 283.566.417, e gli arrivi 89.087.262, con una permanenza media di 3,2 giorni. I pernottamenti sono aumentati del +3% rispetto al 2023 e del +0,9% rispetto al 2019, anno in cui si era registrato il precedente record. Questo risultato deriva da due tendenze opposte: i nostri connazionali hanno visto un calo delle presenze del -1,2% rispetto al 2023 e del -4,2% rispetto al 2019, mentre gli stranieri sono aumentati del +7,1% e del +6,1%.

Nel primo trimestre del 2025, le presenze alberghiere hanno quasi raggiunto i 44,5 milioni, registrando un calo del -1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Lo scorso anno, la spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia ha toccato i 54,2 miliardi di euro, rappresentando un incremento del 4,9% rispetto al 2023. Parallelamente, si è notato un aumento del numero di viaggiatori stranieri alla frontiera (+3,4%), passando da 85,7 a 88,6 milioni, insieme a una diminuzione dei pernottamenti (-1,0%). I dati del primo bimestre del 2025 mostrano che la spesa dei turisti provenienti da oltreconfine è stata di 5,5 miliardi, in crescita del 6,2% rispetto ai 5,2 miliardi dello stesso periodo del 2024.

“Siamo di fronte a uno scenario che invita a realizzare grandi cose”, ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. “Dopo gli anni della pandemia che hanno colpito duramente il settore, siamo tornati ai livelli pre-Covid. Questo settore si conferma come un’infrastruttura economica fondamentale per il Paese”, ha aggiunto Bocca. “I nostri concittadini”, continua Bocca, “stanno dimostrando di preferire le strutture alberghiere, in particolare quelle che si orientano verso la sostenibilità. Ci auguriamo che tali strutture possano rappresentare una massa critica sempre più significativa. Posso affermare con orgoglio che l’ospitalità italiana si apre alla modernità: ci siamo adattati rapidamente alle tendenze in corso, senza dare nulla per scontato e concentrandoci sulla qualità dell’offerta, riqualificando le nostre strutture secondo i parametri dell’era eco-sostenibile”. Tuttavia, Bocca sottolinea che “malgrado i buoni risultati, non si può procedere da soli. Nel nostro settore è fondamentale fare rete e avere i supporti necessari affinché l’offerta possa risultare attraente in ogni sua parte. Da questo punto di vista, siamo ancora carenti in termini di infrastrutture: il turismo si vive e si esprime sul territorio. Non si possono compiere miracoli se non si facilita l’accessibilità a una destinazione. Speriamo che su questo tema si compiano passi avanti rapidi e decisivi.”