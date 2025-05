JPMorgan Chase oggi annuncia di aver firmato un contratto di affitto per un nuovo edificio a Parigi, al n. 37 di Place du Marché Saint-Honoré, poiché la società ha superato i 1.000 dipendenti nella città. La nuova sede è situata dietro la sede centrale della banca, al n. 14 di Place Vendôme, di fronte al n. 21 di Place du Marché Saint-Honoré, dove si trovano altri impiegati della banca. Se da una parte questo investimento vedrà una riduzione del numero di edifici occupati dalla società nel centro di Parigi da sei a solo tre, l’office space complessivo aumenterà significativamente, creando un ambiente di lavoro molto migliore.

Inaugurazione Prevista e Benefici Strutturali

Il nuovo edificio verrà inaugurato all’inizio del 2027 dopo una ristrutturazione completa, e a quel punto la società si trasferirà da tutti gli edifici in esubero. Molti dipendenti si trasferiranno nel nuovo edificio per liberare spazio soprattutto al n. 14 di Place Vendôme, e per migliorare gli ambienti per i clienti.

Il Commento del CEO Jamie Dimon

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase ha dichiarato: “Questo nuovo investimento riflette lo straordinario successo ottenuto dalla nostra attività a Parigi soprattutto negli ultimi cinque anni. Anche oltre le nostre aspettative, abbiamo continuato ad attrarre alla capitale alcune delle nostre persone migliori, assumendo anche più personale a livello locale. Tra questo nuovo edificio e la nostra sede storica di 14 Place Vendôme, saremo pronti per la prossima generazione di bancari”.

Un Design Flessibile Firmato Ricardo Bofill

Progettata da un celebre architetto, Ricardo Bofill, l’edificio di 16.000 metri quadrati creerà un luogo di lavoro flessibile e collaborativo, offrendo ai dipendenti un’esperienza di classe mondiale, con grandi spazi aperti e moderni servizi collocati su cinque piani.

La Soddisfazione del Presidente Emmanuel Macron

Il Presidente Emmanuel Macron, ha dichiarato: “La nostra strategia di rendere Parigi la meta più attraente nell’UE per le società che offrono servizi finanziari continua a dare i suoi frutti. JPMorgan Chase ha una presenza e un rapporto di lunga data con la Repubblica francese, ed è stata un cittadino aziendale modello nei suoi ampliamenti degli ultimi anni, investendo nelle nostre comunità locali a Parigi nelle sue espansioni”.

Contesto e Team Coinvolti

Questo annuncio coincide con il 20o anniversario della Global Markets Conference della società, che attrae ogni anno aziende e investitori a Parigi, sottolineando l’importanza di Parigi come centro finanziario. Quando sarà pronto, il team Sales & Trading della banca sarà tra i primi a trasferirsi nella nuova sede al n. 37 di Place du Marché Saint-Honoré.

Benessere dei Dipendenti e Sostenibilità al Centro

37 Place du Marché Saint-Honoré sarà progettata per adattarsi al futuro del lavoro e offrirà un misto di spazi di incontro formali e informali per incoraggiare il pensiero innovativo e la collaborazione. L’edificio ospiterà inoltre un caffè come luogo di ritrovo per i dipendenti. Gli impiegati avranno inoltre accesso ad esperienze di benessere di prima categoria. Dall’illuminazione naturale all’utilizzo di sensori della qualità dell’aria, alla progettazione biofilica, 37 Place du Marché Saint-Honoré supporterà il benessere psicofisico dei dipendenti. L’edificio comprende inoltre stanze riservate all’allattamento e alla meditazione, terrazze e spazi aperti sul tetto per offrire lo spazio esterno privato tanto desiderato nel centro di Parigi: ci saranno quindi molte occasioni per raggiungere l’equilibrio nella giornata lavorativa. In linea con gli impegni di sostenibilità globale di JPMorgan Chase nell’intero portafoglio immobiliare della società, l’obiettivo per questo edificio è ottenere certificazioni all’avanguardia in materia di ambiente e benessere, tra cui: BREEM (Eccellente), Well Core & Shell (Oro), Wiredscore (Platino) e SmartScore (Argento).

Il Processo di Ristrutturazione

La ristrutturazione è già in corso sotto la supervisione di CBRE Investment Management, che intende stabilire un nuovo standard per uffici sostenibili, intelligenti e dalle elevate prestazioni in città.

Servizio a Parigi e alla Francia: Una Relazione Lunga Oltre 150 Anni

Da oltre 150 anni, JPMorgan Chase serve i suoi clienti e le comunità locali nell’area metropolitana di Parigi in periodi di prosperità e in quelli difficili, aiutando i cittadini a partecipare alla crescita economica del Paese e sostenendo gli Alleati durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi, come una delle banche statunitensi con la presenza più storica in Francia, nonché un notevole datore di lavoro, ribadiamo il nostro impegno in quella missione, rafforzando le comunità locali, fornendo sostegno alle single persone e alle istituzioni, comprese piccole, medie e grandi imprese, scuole e strutture sanitarie.

Investimenti nella Comunità Locale

Dal 2018, quando annunciò importanti collaborazioni filantropiche a Seine-Saint-Denis, la banca ha investito 100 milioni di dollari nella regione attraverso sodalizi locali. Ultimamente, queste collaborazioni hanno compreso la creazione di Bpifrance Spark Fund, un’iniziativa di investimento assieme a Bpifrance, mirata a fornire capitali ad aziende e fondi di investimento privato diversificati per genere investendo in strategie che hanno un impatto positivo sulla società e sulle comunità.

Un Team Globale nella Capitale Francese

Forte di oltre 1.000 dipendenti in Francia, la banca offre servizi di banca commerciale e di investimento, vendite e trading, banca privata e gestione patrimoniale. A Parigi, la società si avvale di 1.000 dipendenti provenienti da 61 Paesi diversi, quindi trae vantaggio da un’autentica melting pot di idee globali.