Ecco una notizia che fa parlare nel Regno Unito: il patrimonio personale di re Carlo III ha visto una crescita notevole nell’ultimo anno. Si parla di un incremento di ben 30 milioni di sterline (che al cambio attuale superano i 35 milioni di euro), portando la cifra totale a 640 milioni di sterline (oltre 760 milioni di euro). Una somma considerevole che, secondo la prestigiosa Rich List del Sunday Times, posiziona il sovrano britannico sullo stesso piano in termini di ricchezza personale dell’ex primo ministro Rishi Sunak e di sua moglie Akshata Murphy.

Re Carlo sempre più in alto nella classifica dei ricchi

Carlo, salito al trono nel 2022, non solo aumenta i suoi averi, ma scala anche posizioni nella graduatoria dei più ricchi del Paese. Dalla 258ma posizione del 2024, è passato quest’anno alla 238ma, un salto di ben 20 posti tra i “Paperon de’ Paperoni” del Regno Unito. Un distacco notevole, ad esempio, dai celebri David e Victoria Beckham: i calcoli del Sunday Times suggeriscono che il monarca sia più ricco di loro di ben 140 milioni di sterline (circa 166 milioni di euro), considerando che il patrimonio dell’ex capitano della nazionale inglese e della moglie si attesta sui 500 milioni di sterline (quasi 600 milioni di euro). David Beckham, comunque, resta la stella sportiva più ricca della Gran Bretagna.

Le radici dell’incremento: eredità e proprietà

Il monarca 76enne, che affronta un periodo personale delicato a causa delle cure per il cancro, vede quindi la sua posizione finanziaria personale rafforzarsi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’aumento del suo patrimonio ha beneficiato in particolare del portafoglio di investimenti ereditato dalla defunta madre, la regina Elisabetta II. Anche le sue proprietà private, la tenuta di Sandringham nel Norfolk e Balmoral nell’Aberdeenshire, che già appartenevano alla regina Elisabetta II, contribuiscono a questa valutazione finanziaria personale.

Attenzione ai numeri: cosa resta fuori dal conteggio

È fondamentale precisare un aspetto sottolineato dal Sunday Times: nella sua valutazione viene considerato solo il patrimonio personale del sovrano. Questo significa che non vengono prese in considerazione entità come la Crown Estate, che ha registrato profitti saliti alle stelle grazie agli accordi sui parchi eolici, né la tenuta del Ducato di Lancaster, né tantomeno gli inestimabili Gioielli della Corona, che, come noto, sono custoditi dal re in trust per l’intera nazione e non rientrano quindi tra i suoi beni personali diretti.