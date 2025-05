“Io credo che la Germania per noi sia un partner molto importante, è il nostro primo mercato ma, essendo il nostro primo mercato, è il nostro primo acquirente, quindi è interesse anche della Germania avere un rapporto con noi. Evidentemente, come al solito, le sinistre hanno una visione non interessata al futuro dell’Europa, ma meramente proiettata su interessi parziali, spesso di partito”. Lo ha detto, arrivando a Sorrento (Napoli), dove si tiene il Forum Verso Sud di The European House Ambrosetti, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando dell’esclusione dell’Italia dai paesi strategici su spinta dell’Spd tedesco.

L’Esclusione dell’Italia: Contro il Futuro dell’Europa e gli Auspici dei Cittadini

Per Lollobrigida questa indicazione va “in contrasto con l’auspicio dei nostri cittadini di avere una capacità dell’Europa di reagire alle condizioni di carattere geopolitico che a livello mondiale ci mettono nella condizione di essere molto responsabili, di non guardare alle divaricazioni nei punti di convergenza. Quindi, noi, come Sistema Italia, abbiamo dimostrato di saper interloquire con gli altri governi senza guardare la maglia che indossano i leader ma guardando agli obiettivi utili ai nostri concittadini. Forse dovrebbe essere questo l’interesse prioritario anche delle altre forze politiche e degli altri governi”.

Un Appello all’Unità Politica: Quando si Esclude l’Italia, si Esclude Tutti

Il ministro ha spiegato di confidare nella “capacità di chi rappresenta nazioni importanti in Europa di guardare a questi obiettivi comuni e non a interessi di basso cabotaggio. Penso sarebbe utile anche vedere le forze politiche reagire in maniera comune: quando qualcuno chiede di escludere l’Italia, non esclude il centrodestra, esclude tutti”.

L’Italia è Fondamentale per l’Europa: Senza di Noi non Sarebbe Stata

“C’è una discussione in corso – conclude Lollobrigida – e non mi sembra definitiva, quindi verificheremo cosa accade. Certamente, se noi siamo consapevoli che la Germania è un partner importante, sono certo che l’Italia in Europa sia fondamentale. Senza Italia non ci sarebbe stata l’Europa, senza Italia l’Europa non rappresenta quello che auspichiamo possa essere, cioè è un soggetto forte“.