Nel panorama della cybersecurity, un recente report di Frost & Sullivan posiziona Kaspersky (nella foto, il ceo Eugene Kaspersky), tra i protagonisti nel settore della Cyber Threat Intelligence (CTI). Secondo il Frost RadarTM 2024 dedicato a questo mercato, l’azienda russa è stata nominata Leader per la sua distintività e capacità di innovazione nel campo della CTI. Il riconoscimento si basa, come indicato nel report, sull’esperienza del suo team di ricerca distribuito globalmente, sul supporto ai clienti e sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo, elementi che contribuirebbero a supportare i professionisti della sicurezza nell’affrontare il panorama delle minacce.

Come Funziona il Frost Radar: Criteri di Valutazione

Il report Frost Radar di Frost & Sullivan mira a confrontare diverse aziende del mercato sulla base della loro leadership e distinzione. La valutazione si articola su dieci criteri distribuiti su due dimensioni principali: Growth (Crescita) e Innovation (Innovazione). Il Growth Index valuta la traiettoria di crescita dell’azienda, la solidità della strategia, la pipeline di innovazione e la visione a lungo termine. L’Innovation Index, invece, analizza la capacità di fornire soluzioni proiettate al futuro, allineate con le mega-tendenze, le richieste del mercato e le esigenze dei clienti.

I Fattori Chiave del Posizionamento, Secondo il Report

Nel Frost Radar, Kaspersky si è distinta in particolare per la sua performance nell’Innovation Index. Il report attribuisce questo risultato alle funzionalità CTI complete, alle innovazioni scalabili, agli elevati investimenti in R&S, alla leadership di pensiero nel settore CTI e a una solida roadmap di innovazione con una specifica attenzione alla Digital Footprint Intelligence. Tra i miglioramenti del prodotto notati dagli esperti di Frost & Sullivan vi sono funzioni avanzate per la ricerca delle minacce, come l’analisi della cronologia dei CIO e la ricerca di somiglianze per i file dannosi, supportate da un vasto archivio di dati storici che copre oltre 25 anni.

Frost & Sullivan sottolinea inoltre che Kaspersky rientra tra i pochi fornitori che offrono sia Cyber Threat Intelligence sia una Threat Intelligence Platform (TIP), con la possibilità di integrare dati provenienti da fornitori di terze parti. Il report evidenzia il supporto globale ai clienti e un team di ricerca in sedi strategiche come elementi che permettono di scalare le soluzioni e fornire servizi di threat intelligence altamente contestualizzati. Viene riconosciuta a Kaspersky una significativa quota di mercato nello spazio CTI e una costante crescita a due cifre negli ultimi tre anni.

Il report menziona anche il portfolio più ampio di Kaspersky nel campo della cybersecurity, che include soluzioni come security information and event management (SIEM), extended detection and response (XDR), managed detection and response (MDR) e network detection and response (NDR), tutte supportate dall’offerta di Threat Intelligence (TI). Il portfolio TI è descritto come composto da dieci moduli integrati, che spaziano dai feed e lookup delle minacce ai servizi di reporting e takedown. La valutazione di Frost & Sullivan rimarca infine l’importanza dell’ecosistema di partner e dei sales team di Kaspersky nel migliorare la diffusione e l’impatto delle sue offerte CTI.

Le Voci sul Riconoscimento

Commentando il posizionamento nel Frost Radar, Gleb Gritsai, VP, Corporate Products di Kaspersky, ha dichiarato: «In Kaspersky, la Threat Intelligence è il pilastro delle nostre attività. Come azienda globale dotata di una telemetria senza precedenti, fonti uniche e competenze umane e di intelligenza artificiale all’avanguardia, permettiamo ai nostri partner di stare al passo con le minacce informatiche in continua evoluzione. Oggi non è sufficiente difendersi dalle minacce: la cybersecurity consiste nel prevedere ciò che accadrà in futuro. Ecco perché investiamo nella Cyber Threat Intelligence e nella Ricerca e Sviluppo, per adattare continuamente le nostre soluzioni alle minacce emergenti. Siamo orgogliosi che questo approccio sia stato riconosciuto da Frost & Sullivan, confermando che le aziende di tutto il mondo scelgono Kaspersky per la nostra leadership, l’innovazione e l’impegno verso l’eccellenza».

Dal lato degli analisti, Martin Naydenov, Industry Principal – Cybersecurity, di Frost & Sullivan, ha affermato: «Kaspersky è leader nel mercato globale della threat intelligence grazie a un portfolio ampio e innovativo che comprende soluzioni CTI, TIP, XDR e DRP. La soluzione Digital Footprint Intelligence offre funzionalità fondamentali, dalla protezione del brand alla gestione degli asset, supportate da oltre 25 anni di dati storici relativi alle minacce. I recenti miglioramenti, come le analisi della cronologia e le ricerche di similitudini, sottolineano l’impegno di Kaspersky nel fornire informazioni valide e utilizzabili. Attraverso soluzioni scalabili adatte a diverse maturità di sicurezza e una solida roadmap che prevede l’integrazione dell’IA generativa, Kaspersky continua a migliorare il livello di visibilità e risposta alle minacce. Nonostante le difficoltà geopolitiche, la rete di ricerca distribuita, la base clienti globale e le strategie di prezzo personalizzabili posizionano Kaspersky come partner resiliente e lungimirante per le aziende che si trovano a navigare in un panorama di minacce informatiche complesse».