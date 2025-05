Con i bonus destinati a giovani e donne, sarà possibile creare a regime almeno 100.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, ma il numero potrebbe essere significativamente superiore grazie alle assunzioni part-time o a contratti che non superano la soglia prevista per l’esonero contributivo. Questa misura prevede un esonero totale del 100% dei contributi INPS per due anni per le assunzioni stabili effettuate entro il 2025 di giovani sotto i 35 anni e di donne in condizioni di svantaggio. Sono destinati a questo scopo 208,2 milioni di euro per il 2026, che copriranno le assunzioni di donne fatte nel 2025 (107,3 milioni per quest’anno, anche se i mesi sono meno), e 682,5 milioni nel 2026 per le assunzioni dei giovani realizzate sempre quest’anno (458,3 milioni nel 2025).

Se si considera che l’importo massimo dell’esonero per l’assunzione di una donna è di 8.450 euro all’anno (con un tetto di 650 euro mensili), emerge che complessivamente è possibile assumere almeno 24.639 donne. Per i giovani, l’esonero standard massimo è di 500 euro al mese, ma può arrivare a 650 euro nelle zone della ZES (Zona Economica Speciale del Sud). Se si usa l’importo più elevato, immaginando di assumere solo giovani nelle aree meridionali, le risorse disponibili permetterebbero di creare almeno 80.769 posti di lavoro per giovani.

Complessivamente, dunque, si supererebbero le 100.000 unità, ma il numero finale potrebbe aumentare se l’esonero per i contratti attivati non raggiungesse il plafond massimo mensile e se le assunzioni includessero anche giovani in aree non svantaggiate. Oggi è stato reso disponibile online il modello per l’assunzione con il bonus per i datori di lavoro privati.

La previsione del ministero del Lavoro, al momento dell’approvazione della misura da parte della Commissione Europea, ritenuta non essere un aiuto di Stato, era di creare fino a 180.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.