Circle, società quotata su Euronext Growth Milan e punto di riferimento nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni innovative per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato risultati solidi per il primo trimestre del 2025. I dati mostrano una crescita significativa, pur in un contesto di mercato che presenta alcune complessità legate agli investimenti pubblici.

I Numeri del Trimestre e il Portafoglio Ordini

Il periodo gennaio-marzo 2025 si è chiuso con un Valore della Produzione consolidato pari a 5,8 milioni di euro, registrando una crescita robusta del 59% rispetto ai 3,6 milioni di euro ottenuti nel primo trimestre del 2024. Un segnale positivo anche dal fronte del portafoglio ordini: il backlog pluriennale, che offre visibilità fino al 2026, è salito a 29,6 milioni di euro a fine marzo 2025, in aumento rispetto ai 28,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

La Voce del CEO: Crescita, Sfide e Prospettive

Luca Abatello, CEO di Circle, ha commentato i risultati evidenziando i fattori alla base della performance e le dinamiche del mercato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo trimestre 2025, frutto sia della crescita organica sia dell’integrazione delle soluzioni e dell’ampliamento dell’offerta a livello di Gruppo, avviati a fine 2024. Questi elementi hanno contribuito in modo significativo alla performance, nonostante un contesto macroeconomico complesso e i crescenti ritardi nell’avanzamento di alcune commesse legate a iniziative europee, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al rinvio di investimenti (ad oggi senza alcun annullamento) per l’incertezza legata ai dazi”.

Il CEO ha poi fornito dettagli specifici sulle commesse legate ai fondi europei e al PNRR:

“Tra fine 2024 e inizio 2025, pur con ritardi rispetto alle previsioni iniziali, sono state avviate le prime commesse legate all’UE e al PNRR. Per quelle ancora in attesa del bando, si prevede uno sblocco entro luglio 2025, consentendo di sfruttare almeno i dieci mesi finali di attuazione dei programmi Next Generation EU e PNRR”.

Nonostante le sfide poste dai ritardi nelle iniziative finanziate pubblicamente e dalle incertezze globali, Circle mantiene una solida traiettoria di crescita, puntando sulla propria offerta integrata e sulla capacità di cogliere le opportunità future legate alla digitalizzazione e all’innovazione nel cruciale settore della logistica e dei porti.