“Stante l’attuale penetrazione della tecnologia CCS in Europa – che ad oggi, incluse UK e Norvegia, vale 3 milioni di tonnellate all’anno (Mtpa) già a regime e circa 15 Mtpa attese sulla base delle decisioni finali di investimento – è auspicabile un consolidamento dei meccanismi incentivanti e dell’accesso agli stessi, che favorisca il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di cattura dell’Unione (50 Mtpa di CO₂ al 2030, 280 al 2040 e 450 al 2050).” A dirlo è Paolo Testini, Director CCS project and carbon removal development di Snam, intervenuto ieri a Bruxelles all’evento annuale organizzato da The Carbon Capture & Storage Association.

Il Progetto Ravenna CCS: Un Esempio Concreto

Prendendo parte al panel “Rebuilding Europe’s Industrial Base: CCUS in the Clean Industrial Deal”, Testini ha ricordato che “operatori come Snam stanno gettando il cuore oltre l’ostacolo: il progetto Ravenna CCS, in joint venture con Eni, è già in fase pre-industriale avanzata, sta procedendo bene e ad oggi è l’unico progetto CCS attivo nell’Unione Europea, attenzionato – anche per questo – da una domanda potenziale che eccede la capacità disponibile.” Da qui la necessità di valorizzare gli sforzi in una cornice di sistema.

Auspici per il Futuro: Normative e Supporto

“Auspichiamo – ha continuato Testini – quadri normativi chiari e stabili, un obiettivo su cui l’Italia sta lavorando intensamente. Affinché si possa procedere con decisioni di investimento, è necessario che l’industria abbia normative pragmatiche e ‘azionabili’, scelte esplicite di politica industriale e di decarbonizzazione, meccanismi di supporto adeguati e soprattutto una visibilità di lungo termine, coerente con l’orizzonte di investimento. Dal canto nostro – ha concluso Testini – la sfida è facilitare l’allineamento, anche e soprattutto temporale, fra le decisioni di investimento degli operatori e quelle degli emitters, così da evitare colli di bottiglia e garantire un’integrazione senza soluzione di continuità lungo la catena del valore.”