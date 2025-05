Terna, nella foto l’a. d. Giuseppina Di Foggia, il gestore della rete elettrica nazionale italiana, chiude il primo trimestre 2025 con risultati solidi che testimoniano un’accelerazione decisa nel suo ruolo strategico per il Paese. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ha approvato i conti che mostrano una crescita significativa, trainata soprattutto da un incremento a doppia cifra degli investimenti, fondamentali per rafforzare la sicurezza del sistema elettrico e spingere la transizione energetica.

Nonostante un contesto macroeconomico ancora complesso e una lieve flessione (-0,7%) della domanda elettrica rispetto al medesimo periodo del 2024, Terna ha messo a segno performance in miglioramento su tutti i principali indicatori economici.

Crescita Solida degli Indicatori Economici

I ricavi si attestano a 901,8 milioni di euro, segnando un aumento del +5,1% rispetto agli 858,1 milioni del primo trimestre 2024. Questa crescita è attribuibile in larga parte all’incremento delle Attività Regolate, grazie all’aggiornamento tariffario, ma anche al contributo positivo delle Attività Non Regolate, dove spiccano i risultati dei Gruppi Brugg Cables (Equipment) e Tamini (trasformatori).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) raggiunge i 652,0 milioni di euro, in aumento del +3,8% rispetto ai 627,9 milioni dell’anno precedente, confermando la solidità della gestione operativa, principalmente nelle Attività Regolate.

L’utile netto di Gruppo del periodo è pari a 275,3 milioni di euro, in crescita del +2,6% rispetto ai 268,2 milioni del primo trimestre 2024. Nonostante oneri finanziari netti leggermente superiori, legati all’utilizzo di nuovi finanziamenti a tassi più alti, e un tax rate in lieve aumento, la crescita dell’EBIT ha permesso di migliorare il risultato finale.

L’indebitamento finanziario netto si posiziona a 11.126,6 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto agli 11.160,4 milioni registrati al 31 dicembre 2024, dimostrando una gestione finanziaria attenta nonostante l’accelerazione degli investimenti.

Investimenti Record per la Rete del Futuro

È sul fronte degli investimenti che Terna imprime la maggiore accelerazione. Nei primi tre mesi del 2025, sono stati investiti ben 562,1 milioni di euro, con un balzo del +16,4% rispetto ai 482,7 milioni dello stesso periodo 2024. Questi capitali sono diretti a rinforzare un’infrastruttura cruciale per l’indipendenza energetica e la decarbonizzazione del Paese.

Come sottolineato dall’Amministratore Delegato Giuseppina Di Foggia, eventi recenti, come quelli occorsi alla rete iberica, evidenziano “quanto sia fondamentale proseguire e intensificare gli investimenti in infrastrutture per la transizione energetica”. Terna si impegna a raggiungere il target ambizioso di circa 3,4 miliardi di euro di investimenti totali per l’intero anno 2025.

Tra i progetti di punta che hanno visto importanti avanzamenti nel trimestre figurano il Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino che unirà Campania, Sicilia e Sardegna (con la posa del primo cavo del ramo Est completata a maggio), il Sa.Co.I.3 (collegamento tra Sardegna, Corsica e Toscana) e l’Adriatic Link (elettrodotto sottomarino Abruzzo-Marche). Proseguono anche le opere per garantire la sicurezza della rete in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici ‘Milano-Cortina 2026’ e una serie di interventi per incrementare l’efficienza e la sicurezza sull’alta e altissima tensione in diverse aree del Paese, oltre all’installazione di apparecchiature strategiche come compensatori sincroni. Nel trimestre sono stati autorizzati ben 12 interventi per la Rete di Trasmissione Nazionale, per circa 240 milioni di euro complessivi.

Innovazione, Sostenibilità e Piano Industriale

Il trimestre è stato ricco di novità anche su altri fronti. Terna ha presentato l’Aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028, che prevede investimenti complessivi per 17,7 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, un aumento del 7% rispetto al piano precedente, concentrati soprattutto sulle Attività Regolate (16,6 miliardi) per rendere la rete più efficiente e resiliente. Queste proiezioni hanno portato le agenzie di rating Moody’s e S&P a confermare e, nel caso di S&P, a migliorare il rating di Terna, ora ad ‘A-‘ con outlook stabile, un riconoscimento significativo.

La società ha anche lanciato il Piano di Sviluppo 2025-2034, con oltre 23 miliardi di investimenti in dieci anni, mirati a integrare le rinnovabili e aumentare la capacità di scambio con l’estero. Sul fronte internazionale, è stato inaugurato il Terna Innovation Zone Tunisia, il primo hub di innovazione del Gruppo in Africa, che si inserisce nel quadro del partenariato strategico Italia-Tunisia e del Piano Mattei.

La sostenibilità rimane al centro della strategia di Terna. L’azienda ha confermato l’impegno per un target science-based di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e ha avviato un programma per raggiungere il Net Zero Science Based al 2050. Riconoscimento è arrivato anche da CDP, che ha confermato Terna tra i leader globali nella lotta al cambiamento climatico con un rating ‘A-’. Un esempio tangibile dell’impegno ambientale è l’attività di espianto e ripiantumazione di ulivi in Sicilia, legata al progetto di collegamento Elmed con la Tunisia.

Sul fronte finanziario, Terna ha completato con successo un’emissione green bond da 750 milioni di euro a febbraio 2025 e ha sottoscritto una nuova ESG-linked Revolving Credit Facility da 1,8 miliardi di euro a marzo, a dimostrazione del forte legame tra strategia finanziaria e obiettivi di sostenibilità.

Infine, è stata completata la riorganizzazione delle Attività Non Regolate sotto Terna Energy Solutions S.r.l., che vede ora Altenia S.r.l. (system integrator), Gruppo Tamini e Gruppo Brugg Cables come pilastri per offrire soluzioni integrate per la transizione energetica e digitale delle imprese.

Prospettive Positive per il 2025

Per il resto del 2025, Terna si concentrerà sulla piena realizzazione del Piano Industriale, proseguendo l’accelerazione degli investimenti nelle Attività Regolate, in particolare sul Tyrrhenian Link, Sa.Co.I.3 e Adriatic Link, e portando a termine progetti cruciali per l’efficienza della rete. Verranno anche intensificati gli sforzi nella digitalizzazione e nell’adozione di tecnologie innovative.

Nelle Attività Non Regolate, l’obiettivo è rafforzare il ruolo di polo per la transizione energetica, mentre sul fronte internazionale si proseguirà la valorizzazione degli asset in America Latina e si valuteranno opportunità nel Mediterraneo.

Le previsioni per l’intero esercizio 2025 sono positive: Terna attende ricavi per 4,03 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,70 miliardi di euro e un utile netto di Gruppo di 1,08 miliardi di euro. Questi numeri, uniti al target di investimenti di circa 3,4 miliardi, confermano la traiettoria di crescita e il ruolo centrale di Terna per il futuro energetico dell’Italia.