(di Katherine Puce) Dalle prime leggi, come la Convenzione OIL del 1919 sul congedo di maternità e la Legge Sacchi dello stesso anno in Italia, che consentiva l’accesso delle donne ad alcuni impieghi pubblici, fino alle più recenti misure per la parità salariale e la certificazione di genere nelle imprese, alle donne è stato concesso, passo dopo passo, di emanciparsi e camminare nel mondo del lavoro, potendo reclamare gli stessi diritti dell’uomo. Un percorso difficile, perché su di esso grava la necessità di superare quelli che sono dei gap strutturali, legati a stereotipi e gravi penalizzazioni connesse alla maternità e all’equilibrio con la vita personale e familiare.

La cura è ancora un affare da donne

Sulla donna grava infatti ancora l’onere della cura. Ovvero, è ancora radicata la concezione secondo cui la donna debba, oltre al tempo lavorativo, essere la principale figura a doversi occupare della gestione della casa e della famiglia, una volta uscita dal lavoro. A rilevarlo è la WVS (World Values Survey), una delle più vaste indagini a livello internazionale sui valori sociali e culturali delle popolazioni mondiali. Secondo l’indagine, l’Italia è l’unico Paese europeo a registrare il 54,1% di cittadini che credono che una donna che lavori con bambini in età prescolare possa contribuire a danneggiarli.

72,8% di dimissioni tra madri con figli piccoli

Quando poi si parla di maternità e di servizi improntati al sostegno di una fase così delicata, spesso la donna, madre, lavoratrice, diventa una risorsa “sacrificabile”. Save the Children, nell’ultimo rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025”, ha cercato di fornire un quadro ancora più chiaro delle dinamiche che coinvolgono madri single e dei problemi in termini di stabilità economica e mancato supporto sociale. Quei compiti di cura accennati prima continuano a rendere la donna penalizzata economicamente e a mantenere più basso il tasso occupazionale delle donne con figli rispetto agli uomini con figli. Il mancato sostegno sociale si traduce nella mancanza di servizi per l’infanzia e dunque in un carico di lavoro domestico che, insieme a quello lavorativo, schiaccia moltissime lavoratrici e porta le aziende a preferire altri candidati. Secondo il report, le donne con bambini tra 0 e 3 anni che sono costrette a dimettersi sono ben il 72,8%, di cui il 96,8% dichiara di farlo proprio a causa dell’incompatibilità tra tempi di lavoro e vita familiare.

Settori femminili: il rischio che non si denuncia

Un aspetto importante, rilevato invece dal report “Non è un Paese per mamme”, 2025, pubblicato in questi giorni da ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) , un ente che da oltre 80 anni si occupa dei lavoratori, è la propensione delle donne a non denunciare quelli che sono i rischi professionali legati a mansioni “invisibili” o sottovalutate. Infatti, il trend delle denunce rivela proprio un mancato riconoscimento di quelle che possono essere patologie dovute al lavoro in settori come sanità, assistenza, istruzione e lavoro domestico, più prettamente lavori femminili.

In un Paese che ancora fatica a riconoscere il valore sociale della cura e a garantire pari condizioni di accesso e permanenza nel lavoro per donne e uomini, la maternità continua a essere vista più come un ostacolo che come una risorsa. Le madri lavoratrici, schiacciate tra responsabilità familiari non redistribuite e un mercato del lavoro poco inclusivo, pagano un prezzo altissimo. Bisogna dunque non solo investire in politiche strutturali ma anche smantellare un costrutto ancora troppo radicato e opprimente.