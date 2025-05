Nel primo trimestre dell’anno, il gruppo media Prosieben, di cui Mfe-Mediaset detiene oltre il 30% delle azioni, ha registrato ricavi pari a 855 milioni, con un leggero calo dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Inoltre, ha riportato una perdita corretta di 14 milioni, contrastando l’utile di 8 milioni ottenuto in precedenza.

Prosieben, che ha avviato un’offerta pubblica di acquisto al minimo legale con il supporto di Mfe-Mediaset, intende accrescere la propria partecipazione, avvicinandosi al 30% anche per quanto riguarda il gruppo ceco Ppf. La società ha mantenuto le previsioni per l’intero 2025.

Il margine operativo lordo rettificato di Prosieben nel primo trimestre è diminuito del 39%, scendendo a 44 milioni. Questo calo è attribuibile principalmente al settore pubblicitario della televisione lineare, che pur essendo molto redditizio risulta anche estremamente vulnerabile ai cicli economici, come affermato dalla società bavarese. Tuttavia, la piattaforma di streaming Joyn e i ricavi provenienti dalla distribuzione e produzione mostrano invece un trend positivo.

Le previsioni per il 2025 rimangono confermate, tenendo presente il deconsolidamento di Verivox: il gruppo mira a un fatturato di 3,85 miliardi (più/meno 150 milioni), con un incremento stimato dei ricavi pubblicitari nel settore dell’intrattenimento nell’area germanofona di circa il 2% per l’intero anno, dopo una flessione nel primo semestre. I modelli di previsione indicano anche un margine operativo lordo rettificato di 520 milioni (più/meno 50 milioni di euro) per l’anno.

“È stato evidente che la situazione economica continua a essere complessa e che i ricavi pubblicitari nell’area di lingua tedesca subiranno una diminuzione nella prima metà dell’anno: in questo contesto, i ricavi del nostro gruppo e il margine operativo lordo stanno procedendo come anticipato”, commenta Martin Mildner, direttore finanziario di ProSiebenSat.1 Media, aggiungendo che “siamo fiduciosi che i ricavi pubblicitari inizieranno a crescere nuovamente nella seconda metà dell’anno”.