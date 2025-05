Pirelli & C. Spa (nella foto, l’Executive Vice-Chairman Marco Tronchetti Provera) ha comunicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2025, evidenziando un miglioramento delle performance.

I Numeri del Trimestre

Nel periodo concluso il 31 marzo 2025, i ricavi di Pirelli hanno raggiunto quota 1.758,6 milioni di euro, segnando un aumento del 3,7% rispetto ai 1.695,5 milioni dello stesso periodo del 2024. La crescita organica, al netto dell’effetto cambi negativo (-1%), si attesta al +4,7%. Questo risultato è stato trainato da un incremento dei volumi pari allo 0,8%, con una strategia che privilegia l’High Value.

La Strategia High Value Paga

La focalizzazione sui segmenti a maggior valore aggiunto continua a dare i suoi frutti: l’High Value rappresenta ora l’81% dei ricavi totali, in crescita rispetto al 77% del primo trimestre 2024. Questo ha permesso di migliorare il Price/Mix del +3,9%, contribuendo significativamente alla performance commerciale. L’esposizione verso il segmento Standard risulta, coerentemente, in riduzione.

Margini ed Utile in Rialzo

La solidità commerciale, unita alle efficienze operative, ha permesso a Pirelli di migliorare anche la redditività. L’Ebit Adjusted è salito a 279,8 milioni di euro, in progresso del 6,5% rispetto ai 262,6 milioni del primo trimestre 2024. Di conseguenza, il margine Ebit Adjusted si è attestato al 15,9%, in aumento rispetto al 15,5% dell’anno precedente. Ottimo l’andamento dell’utile netto, che raggiunge i 127,2 milioni di euro, con un balzo del +26,7% rispetto ai 100,4 milioni del primo trimestre 2024.

Flusso di Cassa e Posizione Finanziaria

Sul fronte finanziario, il flusso di cassa netto ante dividendi risulta negativo per -696,7 milioni di euro, un dato in linea con i -673,4 milioni registrati nel primo trimestre 2024, riflettendo le tipiche dinamiche stagionali. La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2025 si è attestata a -2.622,5 milioni di euro, migliorando rispetto ai -2.935,1 milioni di fine marzo 2024, sebbene in aumento rispetto ai -1.925,8 milioni di fine dicembre 2024, dato atteso per la chiusura del trimestre.

Obiettivi 2025 e Sfida Dazi

Nonostante lo scenario complesso, in particolare per quanto riguarda la geopolitica commerciale, Pirelli conferma i target 2025 già comunicati a febbraio. Permane, tuttavia, l’incertezza su durata ed effettivi impatti dei dazi alla luce delle trattative internazionali in corso. Per far fronte a questa eventualità, Pirelli ha avviato un piano di mitigazione volto a garantire, anche in caso di permanenza degli attuali dazi, il raggiungimento degli obiettivi di Ebit Adjusted e generazione di cassa, puntando alla parte bassa della guidance, con l’obiettivo di mantenere il percorso di deleverage.