Il mondo degli affari guarda sempre più alla sostenibilità, e le aziende italiane sono in prima linea in questa evoluzione. In questo contesto si inserisce la recente valutazione di Standard Ethics per Lottomatica Group, un player di riferimento nel settore del gioco pubblico legale nel nostro Paese.

Un Riconoscimento che Segna una Tappa

Standard Ethics ha assegnato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “E+” a Lottomatica Group. Questa valutazione, come specificato dalla stessa agenzia, rappresenta un importante punto di partenza e riflette il percorso che la Società sta intraprendendo per allinearsi alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità. È un passo che posiziona Lottomatica come costituente dello SE Mid Italian Index, un indice che raccoglie aziende attente ai temi ESG.

Lottomatica Group: Un Quadro delle Attività

Per Lottomatica è un bel periodo, ha vissuto un 2024 eccezionale con conti in ordine, come aveva dichiarato tempo fa l’amministratore delegato Guglielmo Angelozzi: “Il 2024 è stato un anno eccezionale per il nostro Gruppo, in cui abbiamo consolidato la nostra posizione di leadership in tutti i segmenti operativi e brand. Abbiamo superato le aspettative fissate a inizio anno e i successivi aggiornamenti, con ricavi pari ad euro 2.045 milioni e un adjusted Ebitda di euro 739 milioni a payout normalizzato (euro 707 milioni reported), +24 percento rispetto all’esercizio 2023.”

La Strada Verso la Sostenibilità: Progressi e Prospettive

Essendo quotata in borsa da un periodo relativamente recente, Lottomatica dimostra già una significativa attenzione verso i criteri ESG (Environmental, Social, Governance). Gli analisti di Standard Ethics sottolineano come la Società sia in una fase di allineamento attivo. Un percorso promettente che, si auspica, porterà presto a definire obiettivi ESG di medio-lungo periodo sempre più precisi e ambiziosi. Questo focus sulla sostenibilità è cruciale per il futuro dell’azienda e per rispondere alle aspettative di un mercato e di una società sempre più consapevoli.

Fondamenta Solide per la Governance ESG

Guardando agli strumenti adottati, Lottomatica ha già messo in campo basi solide. La Società fa riferimento a indicazioni sovranazionali nei suoi principali strumenti di governo, inclusa l’adozione di un Codice Etico rigoroso. È stata pubblicata una chiara ESG Strategy, dimostrando un impegno concreto. Inoltre, la presenza di un Comitato endoconsiliare dedicato proprio a queste materie rafforza l’attenzione ai temi della sostenibilità a livello strategico. Da notare positivamente, l’organo apicale ha raggiunto la parità di genere, un traguardo importante in termini di rappresentanza e inclusione. Sebbene gli analisti indichino margini di miglioramento in termini di indipendenza del consiglio per garantire una protezione ancora maggiore degli azionisti di minoranza, questo aspetto rappresenta una naturale evoluzione nel percorso di una grande azienda quotata.