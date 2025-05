Nel ciclo dei rifiuti “abbiamo un buon livello” nel recupero delle materie “ma gli impianti sono per il 70% al centro nord. La sfida nazionale è quindi avere un’Italia uniforme con altrettanti impianti al sud, significa raddoppiare la nostra capacità di creare materia prima seconda, salubrità dei territori, fermare l’inquinamento devastante“. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto lo dice aprendo i lavori della Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare ‘Circolarità per il rilancio del made in Italy‘, in corso a Roma alla Biblioteca Nazionale Centrale.

Superare Barriere Ideologiche e Investire nei Termovalorizzatori

Per l’uniformità impiantistica “ci vuole la determinazione di tutti, la convinzione degli amministratori prima di tutto. Ci sono ancora alcune barriere di tipo ideologico” ma al netto delle competenze regionali “ci vogliono i termovalorizzatori, ci sono alcune Regioni che vanno avanti con le discariche e io non sono d’accordo ma starà ai cittadini di quelle zone tirare le somme- dice Pichetto– non è questione di destra o sinistra, riguarda tutto l’arco costituzionale e oltre” ma “la tecnologia e la ricerca ci devono aiutare ad adeguare il nostro quadro normativo“.

I Rifiuti: Il Nostro “Giacimento” di Materie Prime

In tutto ciò “non abbiamo materie prime” quindi “se parliamo di riciclo ed economia circolare il più grande giacimento che abbiamo è dato dall’immondizia, dalle nostre città, da cosa abbiamo già utilizzato e possiamo riutilizzare“, ricorda il ministro.

La Ricerca di Minerali Critici e la Competitività Globale

“A fianco di ciò bisogna ingegnarsi e trovare nuovi percorsi di riattivazione di altre fonti. In questo momento stiamo andando avanti sulla mappatura di aree, di miniere, luoghi dove è possibile fare estrazione di alcuni minerali critici“, rileva Pichetto. “Si tratta di avere un quadro completo a livello di Paese e di Unione europea, perché se l’Ue non comincia a fare valutazioni complessive e non sempre solo settoriali come ora sta facendo, non avrà mai la forza per reggere tutti insieme all’azione di Stati uniti, Cina, Russia, India, Giappone, i grandi competitor a livello mondiale sulla produzione economica e della competitività mondiale“, conclude il titolare del MASE.