In Italia 1 persona con diabete su 3 non sa di averlo, mentre altri 3,5 milioni di italiani presentano pre-diabete non ancora diagnosticato. Mentre in Europa ogni 46 secondi si muore per patologie diabete-correlate. Sono numeri allarmanti che evidenziano la necessità di un cambio di paradigma nell’assistenza diabetologica.

Panorama Diabete 2025: Il Congresso per la Nuova Diabetologia

Questo tema è centrale dell’edizione 2025 di Panorama Diabete, il congresso nazionale della Società Italiana di Diabetologia (Sid) che si terrà al Palacongressi di Riccione dal 18 al 21 maggio.

L’Impatto Economico e le Complicazioni Evitabili

Con circa 3,9 milioni di persone con diabete in Italia (di cui 2,6 milioni over 65) e un impatto economico di 14 miliardi l’anno – pari all’8-10% dei costi sanitari nazionali – questa patologia rappresenta una sfida cruciale per il Sistema Sanitario Nazionale. Ancora più significativo è che il 75% di questa spesa è legato a complicazioni potenzialmente evitabili.

La Visione della SID: Proattività e Semplificazione

“Interazione con gli specialisti, medicina di iniziativa, digitalizzazione e telemonitoraggio sono le fondamenta di un approccio proattivo – sottolinea la professoressa Raffaella Buzzetti, presidente Sid – C’è ancora molto da fare: semplificare le prescrizioni e la nota 100, ripristinare un Lea specifico per la visita diabetologica e creare un corpus di prescrizioni da ascrivere ad una specifica ‘area diabete‘. Come il monitoraggio del colesterolo Hdl che rappresenta un indicatore di rischio cardiovascolare, la valutazione dietistica e l’esame del fondo oculare (ed eventuale retinografia) per prevenire costose complicanze oculari, perdita di autonomia e di disabilità. Fondamentale anche ampliare a tutte le regioni italiane lo screening del diabete di tipo 1, con la legge 130/23” e messo in atto in quattro regioni pilota.

Accesso alle Cure e Necessità Strutturali

I dati evidenziano che solo il 30% delle persone con diabete riceve un’adeguata assistenza specialistica, creando disuguaglianze significative nel trattamento. È dimostrato da molto tempo che in Italia l’accesso alle cure di un team diabetologico riduce di circa il 19% la mortalità per tutte le cause nelle persone con diabete. “I trend di crescita della patologia impongono un aumento delle strutture specialistiche, che devono agire in costante collegamento e sinergia con il territorio – commenta il professor Riccardo Bonadonna, presidente eletto Sid – Servono un servizio diabetologico in tutti gli ospedali e un team diabetologico in ciascuna casa di comunità, oltre ad un incremento dei posti per la formazione specialistica in endocrinologia e malattie del metabolismo”.

Il Ricco Programma Scientifico

Il programma scientifico di Panorama Diabete 2025 abbraccia tutti gli aspetti cruciali della diabetologia moderna: tecnologie innovative per il monitoraggio glicemico e la somministrazione di insulina; fotografia attuale relativamente allo screening del diabete tipo 1; fenotipi dell’obesità e approcci personalizzati; prevenzione e trattamento delle complicanze diabetiche; focus su organi target: reni, fegato e cuore; chirurgia bariatrica e terapie cellulari di frontiera.

Il Costo Nascosto del Diabete

Accanto all’impatto clinico ed economico, il congresso metterà in luce anche il costo pisco sociale della malattia: il 51% delle persone con diabete riferisce stress, il 18% soffre di depressione lieve e il 19% si sente discriminato a causa della propria condizione.