Con l’obiettivo di rafforzare l’impegno del Gruppo come Partner di Vita, celebrare la passione e la dedizione della rete globale di 165 mila consulenti e continuare a creare connessioni di valore con i 71 milioni di clienti, Generali lancia una nuova piattaforma globale del brand ed una campagna pubblicitaria: Here. Now.

“Here. Now.”: La Promessa di Generali ai Suoi Clienti

Here. Now. si declinerà in ogni punto di contatto: esperienza del cliente, value proposition, comunicazione verso dipendenti e consulenti, insieme a tutti gli altri profili, combinando dati e intuizioni locali con una potente piattaforma AI per adattare rapidamente i contenuti attraverso mercati, lingue e canali, conservando al contempo la coerenza creativa.

La Visione di Isabelle Conner

Isabelle Conner, Chief Marketing & Customer Officer del Gruppo Generali, ha dichiarato: “La nuova piattaforma del nostro brand, ‘Here. Now.’, riflette l’impegno di Generali ad essere a fianco dei nostri clienti in ogni momento per loro importante. Non è solo una campagna – è una promessa di ascoltare, comprendere e agire. Supportato dalla tecnologia e adattato ai mercati locali, questo lancio sottolinea l’impegno a realizzare la nostra ambizione come Partner di Vita.”

Un Approccio Innovativo con VML

Here. Now. è stata sviluppata da VML, un’agenzia creativa leader che combina Brand Experience con Customer Experience, Commerce ed Enterprise Solutions – supportando i brand nelle strategie di crescita. La campagna si distacca dall’approccio tradizionale della comunicazione nell’industria assicurativa concentrata su scenari futuri spesso lontani, riconoscendo invece che il futuro si costruisce nel presente.

Nel Contesto dei Cambiamenti Attuali

Questo rinnovato approccio arriva in un momento cruciale in cui cambiamenti economici, preoccupazioni climatiche e mutamenti tecnologici hanno reso la pianificazione a lungo termine sempre più complessa per molti consumatori. Here. Now. è quindi un impegno trasparente verso i clienti del Gruppo, qualunque sia la loro esigenza: prevenzione, protezione, assistenza. Generali ascolta, comprende e agisce.

Diffusione Globale della Campagna

Sono 14 i paesi in cui la nuova campagna sarà lanciata (Italia, Francia, Spagna, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Grecia, Slovenia, Serbia, Portogallo e Vietnam). Verrà diffusa su più canali, tra cui televisione, OOH, DOOH, social media, piattaforme digitali, cinema e stampa.