Risultati positivi sugli obiettivi, ma spesa insufficiente. Questo è quanto emerso dalla Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr della Corte dei conti, riferita al secondo semestre del 2024. I 67 obiettivi in scadenza sono stati tutti raggiunti, ottenendo un tasso di avanzamento del 54% nel percorso complessivo, con un incremento di 11 punti rispetto al semestre precedente.

I progressi ottenuti nel settore delle riforme sono definiti “significativi”. Tuttavia, l’incremento della spesa “fatica a mantenere il ritmo programmato”. Entro la fine del 2024, il livello della spesa ha superato i 63,9 miliardi, corrispondente a circa il 33% delle risorse totali del Piano e a circa il 73% di quanto programmato entro il 2024. Se si escludono i crediti d’imposta (come il piano Transizione 4.0 e il Superbonus 110%), il dato si riduce al 21,9%.

Riguardo alle riforme, la Corte sottolinea particolarmente i progressi nella regolazione dei contratti pubblici: è stata rivista complessivamente la materia del project financing, ed è stato raggiunto il numero previsto di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, con 42 mila gare effettuate da oltre 3.300 enti. Sono state adottate misure per accelerare le decisioni nell’aggiudicazione degli appalti, attraverso la definizione delle migliori pratiche. Inoltre, è stato raggiunto l’obiettivo di formazione del personale della pubblica amministrazione, con almeno il 40% del personale formato.

Nel solco dell’efficientamento della pubblica amministrazione, la relazione evidenzia anche i migliori risultati nella semplificazione e digitalizzazione di 235 procedure, nonché progressi nella riduzione dei tempi di pagamento, con l’assunzione di personale dedicato e l’implementazione di un sistema di verifica riguardante la tempestività e adeguatezza dei processi in almeno 130 pubbliche amministrazioni.

Continua anche il percorso riformatore nel settore della giustizia, dove sono stati raggiunti i due obiettivi di riduzione del 95% dell’arretrato giudiziario nei tribunali civili di primo e secondo grado. Numerosi (50) sono anche gli obiettivi raggiunti nel campo degli investimenti, in particolare nel settore della cybersecurity e nella digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la spesa, l’incremento registrato nell’ultimo anno è stato di 18,8 miliardi, corrispondente a un +12% rispetto al 2023, ma rappresenta solo il 44% di ciò che era previsto per il 2024 nel cronoprogramma aggiornato. Escludendo le misure consistenti in crediti d’imposta, l’avanzamento della spesa scenderebbe ulteriormente al 21,9%. Il 71% delle misure del Piano con budget assegnato ha mostrato un avanzamento della spesa al di sotto del 25%, mentre quasi il 45% non ha superato un tasso di progresso del 10%.

“Da ciò – osserva la Corte – emerge chiaramente quanto impegno sia richiesto negli ultimi semestri del Pnrr a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative progettuali, per garantire la loro finalizzazione nei tempi stabiliti, in particolare per quanto riguarda gli interventi delle missioni 5 (Inclusione e coesione) e 6 (Salute).”