Avio, protagonista nel settore aerospaziale europeo e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il primo trimestre 2025 con risultati che proiettano l’azienda verso una traiettoria di crescita, sostenuta dalle attività di lancio e dagli importanti progressi tecnologici. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi a Roma, ha approvato i dati che mostrano un netto miglioramento dei principali indicatori economici.

Il periodo gennaio-marzo 2025 vede i Ricavi Netti attestarsi a 108 milioni di Euro, in forte aumento del +37% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Questa significativa progressione è dovuta principalmente all’intensificarsi delle attività produttive legate al lanciatore Vega, che ha ripreso a volare con successo, e ad Ariane 6, che dopo il volo inaugurale del 2024 ha completato la sua prima missione commerciale nel primo trimestre 2025.

I Numeri del Trimestre e la Posizione Finanziaria

Il miglioramento dei ricavi si riflette positivamente anche sulla redditività. L’EBITDA Reported è pari a 4 milioni di Euro, segnando un incremento di +2,4 milioni rispetto al Q1 2024. L’EBIT Reported si attesta a -0,9 milioni di Euro, in crescita di +1,9 milioni rispetto all’anno precedente, evidenziando una significativa riduzione della perdita operativa. Il miglioramento è direttamente collegato alla crescita dei ricavi. Il confronto tra risultati Reported e Adjusted mostra che Avio sta anche sostenendo costi per l’esplorazione di nuovi potenziali mercati negli Stati Uniti, inclusi tra i costi ricorrenti.

Il Portafoglio Ordini si mantiene solido, pari a 1.708 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il valore registrato al 31 dicembre 2024. I nuovi ordini acquisiti nel trimestre sono legati prevalentemente ai contratti per il servizio di lancio di Vega, nel contesto del trasferimento di responsabilità da Arianespace ad Avio.

La Posizione di Cassa Netta al 31 marzo 2025 è pari a 59 milioni di Euro. Si registra una diminuzione di 31,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, un dato che riflette il normale ciclo finanziario del business, con il pagamento ai sub-fornitori di anticipi ricevuti dai clienti a fine 2024.

Successi dallo Spazio e Sviluppi Tecnologici Chiave

Il primo trimestre 2025 e l’inizio di aprile sono stati segnati da importanti successi operativi e tecnologici. Il 29 aprile 2025, il lanciatore Vega C ha completato con successo la missione VV26, mettendo in orbita elio-sincrona il satellite Biomass per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Biomass è un satellite all’avanguardia, dotato di un radar in banda P capace di penetrare la copertura forestale per misurare la biomassa e il carbonio immagazzinato negli alberi, fornendo dati cruciali per comprendere lo stato e l’evoluzione delle foreste globali.

Parallelamente ai successi di volo, Avio è all’avanguardia nello sviluppo di propulsori di nuova generazione. Il 24 aprile 2025 si è concluso con successo il test di qualifica del motore P160C. Sviluppato in joint venture con ArianeGroup tramite Europropulsion, il P160C è un’evoluzione del P120C, uno dei più grandi propulsori a propellente solido monolitici in fibra di carbonio al mondo, con 157 tonnellate di propellente. Questo nuovo motore sarà utilizzato sia come booster su Ariane 6 sia come primo stadio su Vega C e il futuro Vega E, rappresentando un elemento chiave per l’evoluzione dei sistemi di lancio europei.

Questioni Societarie e Outlook

L’Assemblea degli azionisti di Avio, riunitasi il 30 aprile 2025, ha approvato la distribuzione di un dividendo di 3,75 milioni di Euro (pari a 0,14841 Euro per azione), il cui pagamento è iniziato il 7 maggio 2025. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la cooptazione dell’Ing. Milena Lerario come Consigliere di Amministrazione, in sostituzione di un membro dimissionario, in attesa della prossima Assemblea. Sono stati inoltre definiti i dettagli relativi all’attribuzione di azioni nell’ambito del piano “Performance share 2022 – 2024” e approvate modifiche ai piani “Performance Share 2023–2025” e “Performance Share 2024–2026”.

La Guidance relativa ai risultati annuali per il 2025, annunciata lo scorso marzo, è stata confermata, segnale di fiducia nel percorso di crescita intrapreso.

Giulio Ranzo, nella foto, Amministratore Delegato di Avio, ha espresso la sua soddisfazione: “Il successo della missione Biomass dell’ESA a pochi mesi di distanza dal successo della missione VV25 è per noi motivo di grande orgoglio e di ulteriore stimolo a lavorare affinché la cadenza di volo di Vega C possa aumentare ulteriormente. Inoltre, gli importanti risultati ottenuti con il primo test di accensione del motore P160C gettano le basi per l’evoluzione degli attuali e futuri sistemi di lancio europei.”

Avio guarda quindi con ottimismo al futuro, forte di una solida base di ordini, di risultati finanziari in miglioramento e di successi tecnici che consolidano il suo ruolo nell’industria spaziale.