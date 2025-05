Storie di coccole, incontri emozionanti e laboratori educativi hanno segnato il successo della prima tappa del “Pet Camper Tour“, la campagna itinerante dedicata alla lotta all’abbandono e alla sicurezza stradale a due e quattro zampe. L’edizione 2025, “Giubileo Edition“, prosegue il suo viaggio all’insegna della consapevolezza ambientale e del rispetto per tutte le creature (un momento del tour nella foto di Pietro Nissi).

Il Viaggio Continua: Seconda Tappa a Roma

Forte del successo della prima sosta al Centro Talenti Village, l’associazione Pet Carpet, guidata dalla presidente Federica Rinaudo, si prepara alla prossima tappa che si terrà il 17 e 18 maggio 2025 presso il Centro Aura Valle Aurelia, situato a soli 500 metri dalla Città del Vaticano.

Un Dono Speciale per il Papa

Questo appuntamento sarà reso ancora più significativo da un dono speciale che il “Pet Camper Tour” consegnerà idealmente al nuovo Papa Leone XIV, in occasione dell’incontro con fedeli e istituzioni previsto per domenica 18 maggio durante la messa di intronizzazione. Si tratta di una gigantesca tela, frutto della creatività dell’artista Marco Duranti, in arte .JPet, realizzata con le impronte delle mani dei bambini e le zampette dei loro amici a quattro zampe. Quest’opera collettiva vuole lanciare un potente messaggio di fratellanza, inclusione e buoni propositi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire un futuro migliore alle giovani generazioni.

Un Tour con Supporto Istituzionale e Amici a Quattro Zampe

Il “Pet Camper Tour“, che vanta il patrocinio di Arma dei Carabinieri, Anas (Gruppo FS) e Fnovi, e la collaborazione della Polizia di Stato, prosegue il suo impegno nel diffondere un messaggio di profondo rispetto per ogni forma di vita, in linea con l’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco, ispirata all’eredità di San Francesco d’Assisi. La coloratissima carovana, realizzata grazie al sostegno di realtà leader come PetStore Conad e Vitakraft da anni al fianco degli animali, Verdemax dalla parte della natura e La Casa del Bebè per le mamme ed i bambini.

Attività e Coinvolgimento per Tutta la Famiglia

Il Tour coinvolgerà dalle ore 11.00 alle ore 19.00 i visitatori di ogni età attraverso esperienze sensoriali, giochi e quiz, laboratori ed incontri come quello con Joy Barboncino Toy, attesissima star del web, insieme alla sua mamma umana Sara Cicolani. Anche nella tappa di Aura, sarà offerta l’opportunità di lasciare una video testimonianza contro l’abbandono o una dedica speciale ai propri amici animali. Il team di videomaker e la community social di Babalù raccoglieranno queste storie emozionanti che potranno essere selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale in programma per settembre 2025.

Focus su Sicurezza Stradale

Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema della sicurezza stradale, con consigli utili per viaggiare in sicurezza con bambini e animali.