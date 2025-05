In quale anno avvenne la canonizzazione di Padre Pio? Quando nacque YouTube? Quando vennero assegnati per la prima volta i premi Oscar per il Cinema? La storia è un flusso inarrestabile di eventi, che molto spesso ricordiamo a stento. Ma la memoria è fondamentale per ricostruire il passato e interpretare il presente, come contribuisce a fare la Treccani da 100 anni.

Un Gioco per Celebrare il Centenario

Proprio per celebrare il suo centenario, l’Istituto della Enciclopedia Italiana ha ideato e realizzato Prima o Dopo, un gioco di carte a domanda e risposta. Questo gioco prevede dei quiz su eventi che si sono svolti dal 1925 al 2024: è semplice e diretto, adatto a essere giocato tra amici e in famiglia. È prevista una versione digitale fruibile sul portale treccani.it ed è rivolto anche ai docenti per l’utilizzo in classe a scopi didattici.

Il Senso della Storia Secondo Treccani

“Indovinare l’anno in cui un fatto, storico, politico, di cronaca o di sport che sia, è accaduto – ha dichiarato Massimo Bray, nella foto, Direttore Generale della Treccani – non è solo un esercizio di conoscenza ma serve a ripercorrere il contesto in cui certi episodi sono avvenuti, a ricostruire un passato che ci aiuta, anche in maniera ludica, a ritrovare il senso della nostra storia e delle nostre vite. È uno stimolo che vale non solo per i giovani ma per ogni generazione e che ha ispirato il nostro gioco Prima o Dopo”.

Contenuti e Creatori

Le domande, 210 in tutto, prendono spunto dalle 100 parole individuate dalla Treccani per celebrare i suoi primi 100 anni, ma vanno oltre abbracciando argomenti come la musica leggera, lo sport, il cinema, la televisione, l’arte contemporanea, gli stili di vita e il tempo libero e così via. Il gioco, ideato da Andrea Angiolino e Fabrizio Casa, è uno strumento utile e divertente, senza alcuna pretesa nozionistica, che sarà presentato per la prima volta al salone del Libro di Torino, per ricordare eventi che appartengono alle nostre vite e che hanno contribuito a formare il nostro patrimonio storico e culturale.

Una Nuova Serie di Giochi Culturali

Prima o Dopo è il primo di una nuova serie di giochi, tutti disponibili anche in versione digitale, pensati dalla Treccani per stimolare l’apprendimento e la curiosità su temi culturali, storici, scientifici e artistici e per approfondirli grazie ai contenuti certificati della propria base dati. Il prossimo titolo sarà “Chi l’ha scritto?“, un gioco didattico e culturale che sfida i partecipanti ad associare correttamente celebri citazioni letterarie italiane ai loro autori, scoprendo curiosità linguistiche e modi di dire, proverbi o metafore ancora presenti nell’italiano contemporaneo.