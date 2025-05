Nel calendario degli eventi pensati per celebrare i 140 anni de il Resto del Carlino, prende il via l’iniziativa ‘Direttore per un Giorno’, che apre le porte della redazione a personalità di spicco nel mondo istituzionale, imprenditoriale, sociale e culturale, permettendo loro di vivere da vicino la creazione del giornale.

‘Ogni appuntamento – si legge in una nota del Gruppo Monrif – vedrà un ospite speciale assumere, per una giornata, il ruolo simbolico di direttore della testata e partecipare alla riunione di redazione, per vivere in prima persona la scelta delle notizie, la titolazione, la riflessione editoriale, fino alla pubblicazione di un proprio editoriale nell’edizione del giorno successivo.’

Il primo ‘Direttore per un Giorno’ sarà Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna, figura centrale nel panorama economico e finanziario, nota per la sua attenzione verso il rapporto tra stampa, democrazia e libertà di espressione. Seguiranno altre personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’impresa e del sociale, pronte a confrontarsi con il professionismo giornalistico e a condividere il proprio punto di vista su un’Italia in evoluzione. Gli incontri si svolgeranno nella storica sede de il Resto del Carlino, in via Mattei a Bologna.

‘Con Direttore per un Giorno celebriamo non solo i 140 anni di un giornale che ha segnato la storia del Paese, ma anche il suo futuro – afferma Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – un futuro caratterizzato da dialogo, apertura e contaminazione tra diversi mondi. Invitiamo personalità che abbiano qualcosa da comunicare e il coraggio di farlo. Perché un giornale è vivo solo se è capace di ascoltare e far esprimere la società che lo circonda.’