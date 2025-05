(di Katherine Puce) Il motore silenzioso che guida non solo la crescita delle imprese, ma anche del Paese è sicuramente la tendenza alla propensione imprenditoriale. Quest’ultima, infatti, racchiude quell’insieme di comportamenti creativi e anche ambiziosi che consentono, insieme a un certo tipo di mentalità dinamica, di riconcettualizzare ciò che già esiste e riproporlo in una nuova veste. In pratica, significa innovare dall’interno delle organizzazioni già esistenti.

Appare dunque chiaro che questo tipo di propensione, in un mondo caratterizzato da trasformazioni tecnologiche rapide, mutamenti dei mercati del lavoro e una crescente instabilità economica, sia fondamentale. Oltre a promuovere l’innovazione, infatti, coloro che intraprendono iniziative economiche pionieristiche creano inevitabilmente anche nuovi posti di lavoro, gettando fondamenta solide al sistema economico nel quale agiscono.

La cultura dell’errore e del rischio

Ad oggi, il campo più coinvolto è quello tecnologico, il quale è inondato dalla nascita di nuove startup digitali che propongono nuovi modelli, ridisegnano processi o guidano il cambiamento culturale e operativo delle loro organizzazioni. Una vera cultura dell’iniziativa che fa dell’errore e del tentativo dei punti non di arriva, ma di partenza. Basi per quello che è il miglioramento continuo e la fiducia verso la crescita personale e delle imprese giovanili.

Italia al 34° posto per spirito imprenditoriale

L’Italia, però, secondo il Rapporto GEM Italia 2024-2025, presentato a Roma presso gli Horti Sallustiani da Universitas Mercatorum, è al 34º posto su 51 nella classifica globale per propensione imprenditoriale. Un calo marcato si registra nel settore manifatturiero, dove si è scesi al 60% rispetto al 2010. Il calo, in realtà, non è casuale, ma frutto di diversi fattori, tra cui un basso livello di formazione imprenditoriale nei percorsi scolastici e universitari, e l’assenza di politiche mirate in grado di indirizzare i giovani verso una vocazione imprenditoriale.

Formare all’imprenditorialità per produrre competenze, visione e territorio

Infatti, una giusta formazione all’imprenditorialità permette di acquisire quelle che sono competenze trasversali e pratiche fondamentali per ideare progetti concreti, radicati nel territorio e propensi all’inclusione sociale. Inoltre, consente di potersi già posizionare in un mercato cangiante, nel quale l’economia e le sue sfide possono essere pericolose se non affrontate con i giusti presupposti.

Investire nella formazione imprenditoriale non significa solo preparare nuove generazioni di imprenditori, ma costruire una società più dinamica e inclusiva. Con gli strumenti giusti e un supporto adeguato, ogni individuo può trasformare un’idea in un’opportunità concreta, contribuendo anche al cambiamento e al benessere collettivo. Credere nel potenziale dell’imprenditorialità come leva può abbattere il trend negativo che ci penalizza e aprire nuovi spazi di crescita collettiva e personale.