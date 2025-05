I mercati finanziari si trovavano “molto vicini al collasso” dopo gli annunci relativi ai dazi imposti dagli Stati Uniti nel mese di aprile, dimostrando la loro fragilità di fronte a politiche economiche instabili. Queste sono state le parole di Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea e presidente della Bundesbank, durante un intervento a un evento a Madrid.

“Dirompente è una descrizione adeguata per descrivere la mia visione dopo il 2 aprile. Eravamo davvero a un passo dal collasso”, ha dichiarato Nagel, aggiungendo di non riuscire a comprendere come l’aumento delle barriere commerciali potesse portare a esiti positivi per gli Stati Uniti. “Mi auguro che anche gli americani possano apprendere qualcosa nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha evidenziato, come riportato da Bloomberg. “Se ciò non dovesse avvenire, questa incertezza continuerà a persistere e sappiamo che dall’economia l’incertezza non è mai un fattore positivo”, ha insistito.

Riguardo alla prossima decisione della BCE sui tassi di interesse, Nagel ha sottolineato che le scelte future saranno influenzate dall’andamento dei dati economici.